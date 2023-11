Dove investono il risparmio gli italiani e perché?

Il risparmio resta la forma scelta dal 72% degli italiani per conservare risorse economiche da destinare a progetti futuri, ma la tendenza agli investimenti è cresciuta dopo un periodo in cui le famiglie italiane, in particolare, si sono tenute alla larga da azioni e obbligazioni.

Nonostante conti di deposito altamente remunerativi e a rischio del capitale tendente a zero (entro i 100mila euro) non stimolano all’investimento, un 23% di investitori ritiene il periodo attuale “abbastanza” o “molto” adatto per esporsi ai mercati finanziari.

A rivelare questi dati è stato il secondo “Osservatorio Anima 2023” secondo cui aumenta anche il numero di chi si interessa agli investimenti sostenibili (ESG). Vediamo dunque quella parte di italiani che decide di esporsi agli asset finanziari che tipo di veicoli finanziari predilige.

Gli italiani fanno incetta di obbligazioni

In generale il 72% di chi investe preferisce i prodotti finanziari e tra questi spiccano le obbligazioni (26% di interesse contro il 20% di una precedente rilevazione), seguite dalle polizze vita e dai fondi pensione.

L’interesse per le obbligazioni è cresciuto grazie ai tassi di interesse sul costo del denaro più alti. I nuovi tassi di interesse imposti dalle banche centrali, attraverso la politica monetaria sono atti a calmare l’inflazione e offrono un rendimento maggiore rispetto alle obbligazioni corporate emesse da società dai fondamentali solidi. Tali obbligazioni sono anche ben remunerate con rendimenti dal tasso nominale lordo superiore al 4,30%, come dimostrano le obbligazioni retail legate alla sostenibilità emesse da Eni spa (durata cinque anni).

Gli investimenti nei fondi: italiani e internazionali

Agli italiani piacciono anche i fondi di investimento, con una predilezione cresciuta nei confronti dei fondi obbligazionari (26%) e diminuita nei confronti dei fondi azionari nazionali (10%), ha scritto Assogestioni nel suo “Osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni”.

Sopra tutti i fondi preferiti dagli investitori italiani restano i fondi flessibili nazionali scelti dal 42% del totale.

Quando si rivolgono all’estero, invece, gli italiani preferiscono quei fondi con una componente azionaria (48%), mentre i fondi obbligazionari si attestano al 30% delle preferenze di investimento. Fondi flessibili e bilanciati stranieri, all’opposto, attraggono sempre meno.

Come mai gli italiani scelgono i fondi comuni? Secondo Assogestioni lo si deve alla capillarità dello strumento. Il 95% dei sottoscrittori passa attraverso la propria banca, la cui presenza è diffusa su tutto il territorio nazionale o attraverso i canali digitali.

Investire in strumenti sostenibili legati ai criteri ESG

Ancora Assogestioni, fa notare la crescita d’interesse intorno agli strumenti di investimento legati ai criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di buona gestione delle imprese (Environmental, Social and Corporate Governance – ESG).

La percentuale di chi ne ha sentito parlare è salita al 58% da una precedente rilevazione che si fermava al 55%. Cresce anche la percentuale di chi richiede una consulenza specifica sul tema ESG per capire meglio di cosa si tratta.

Il rendimento è comunque ciò a cui guardano gli investitori italiani (31%), i quali sono sì propensi a supportare la sostenibilità quando valutano le scelte di investimento personali, ma chiedono che lo strumento finanziario sia in grado di offrire buone performance.

Dunque in questa fase d’incertezza economica gli italiani prediligono le obbligazioni societarie e i fondi comuni di investimento, ma non disdegnano gli strumenti di risparmio e si affacciano con interesse ai prodotti ESG.

