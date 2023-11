Il burro Inalpi ingrediente di ogni piatto servito alla Fiera del Porro di Cervere

Il burro Inalpi protagonista in tavola alla Fiera del Porro di Cervere. Per il quinto anno l'azienda. L'azienda con sede a Moretta, per il quinto anno consecutivo, ha scelto di essere al fianco di una manifestazione diventata ormai punto di riferimento della gastronomia a livello nazionale.

Un successo cresciuto edizione dopo edizione e che quest'anno festeggia ben 44 anni. Come ha più volte sottolineato il sindaco Corrado Marchisio, la Fiera ha due grandi punti fermi: il volontariato e la partecipazione dell'intera comunità e, ancora, l'eccellenza dei prodotti che compongono ogni piatto protagonista delle serate gastronomiche sotto il Palaporro.

Tra queste eccellenze, che guardano al territorio, anche i prodotti delle Latterie Inalpi, in particolare del burro, ottenuto da latte di filiera controllata e certificata e prodotto con sola panna di centrifuga italiana. Il burro Inalpi è base e condimento di tutte le ricette e i piatti che vengono serviti alla Fiera del Porro di Cervere.

Così Marchisio: "Ovviamente, questo evidenzia ulteriormente l'attenzione del territorio per la nostra Fiera e, soprattutto il connubio tra tante eccellenze. Non ultima la nostra Francesca, miss Italia, che il 24 novembre sarà tutto il giorno in paese per testimoniare la sua vicinanza all'evento e alle delizie che lo rendono unico".