Il rally di BTC spinge Bitcoin Minetrix oltre $4 milioni in prevendita

Nel panorama sempre più dinamico delle criptovalute, Bitcoin Minetrix emerge come una promettente risposta alle sfide attuali nel settore del mining di Bitcoin. Grazie a una raccolta fondi che ha superato i 4 milioni di dollari, questa nuova prevendita sta catturando l'attenzione degli investitori in un momento in cui il rialzo del Bitcoin sta stimolando nuovamente l'interesse per l'attività di mining.

Una soluzione al mining tradizionale per gli investitori al dettaglio

L’attuale contesto dell'estrazione di Bitcoin è caratterizzato da crescenti complessità e centralizzazione. Il recente superamento del valore del Bitcoin oltre i 37.000 dollari ha riportato l'attenzione sul mining nel suo complesso, evidenziando le sfide di una pratica sempre più difficile e concentrata nelle mani di pochi protagonisti.

Ed è proprio qui che entra in gioco Bitcoin Minetrix, che si propone come una soluzione per gli investitori al dettaglio e offre una risposta alle sfide evidenti nel settore minerario del Bitcoin. Ma esattamente, in che modo Bitcoin Minetrix può contribuire a risolvere questi problemi?

Il mining di Bitcoin e la sua complessità

Il mining di Bitcoin è in uno stato critico. Con il prezzo del Bitcoin che aumenta in maniera costante e le prospettive di un ETF Spot su Bitcoin sempre più concrete, l'industria mineraria è tornata al centro dell'attenzione. Tuttavia, questo ritorno ha anche messo in luce i crescenti ostacoli che gli operatori minori devono affrontare.

La potenza di hash del Bitcoin ha raggiunto livelli record e le principali aziende minerarie, come Marathon Digital e Riot Platforms, stanno incrementando le loro operazioni. Sebbene un alto tasso di hash sia vantaggioso per la sicurezza della rete, ha anche reso le operazioni di mining delle grandi aziende più redditizie, a discapito degli investitori minori.

La situazione attuale sembra in contrasto con la visione originaria del Bitcoin come un sistema decentralizzato, una sfida che Bitcoin Minetrix si propone di affrontare.

La soluzione? Bitcoin Minetrix!

Bitcoin Minetrix si presenta come una soluzione per la centralizzazione eccessiva nel settore del mining di Bitcoin. La sua piattaforma, finanziata attraverso la prevendita del token nativo $BTCMTX che ha superato i 4 milioni di dollari, offre uno strumento innovativo per decentralizzare il processo di estrazione, aprendolo agli investitori minori attualmente esclusi.

Il meccanismo chiave di Bitcoin Minetrix è lo staking del suo token nativo $BTCMTX. Questo permette ai titolari del token di generare entrate passive e ricevere crediti di mining. Le ricompense sono offerte sotto forma di un generoso rendimento percentuale annuale (APY), che attualmente ammonta al 147%.

I crediti di mining di Bitcoin Minetrix sono token ERC-20 non trasferibili, che, una volta bruciati, forniscono agli utenti tempo di mining nella rete Bitcoin. Questo approccio innovativo apre nuove opportunità per gli investitori al dettaglio, consentendo loro di partecipare al processo di estrazione in modo più equo ed economicamente accessibile.

I prossimi step di Bitcoin Minetrix

Attualmente, Bitcoin Minetrix è in fase avanzata di pre-vendita, avendo già raggiunto una significativa raccolta di fondi. Questa fase di pre-vendita, basata su una strategia deflazionistica e aumenti progressivi dei prezzi, ha favorito i primi investitori, ma c'è ancora un'opportunità per partecipare prima che il token $BTCMTX venga quotato su vari exchange.

Il valore di $BTCMTX, attualmente quotato a 0,0116 dollari (circa 0,011 euro), ha dimostrato un andamento di crescita, e con un solo giorno rimasto prima dell'aumento previsto nella prossima fase, gli investitori potrebbero cogliere l'opportunità di entrare in questo progetto prima che ciò avvenga.

La distribuzione totale dei token di Bitcoin Minetrix (4.000 milioni) prevede il 42,5% assegnato alla fase di prevendita, il 7,5% per i premi dello staking, il 35% per attività di marketing e il 15% per la comunità.

Conclusioni

In conclusione, Bitcoin Minetrix si propone di rivoluzionare il settore del mining di Bitcoin, affrontando il problema dell’eccessiva centralizzazione di questo mondo e aprendo le porte agli investitori al dettaglio.

Grazie ad un approccio innovativo e una notevole raccolta fondi, la piattaforma offre una visione promettente sul futuro dell'estrazione di Bitcoin. Gli investitori attenti potrebbero trovare vantaggioso esplorare questa opportunità prima che Bitcoin Minetrix raggiunga gli exchange e rafforzi ulteriormente il suo valore nel mercato delle criptovalute.

