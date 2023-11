Trasferimenti senza costi immediati in India con la possibilità di vincere uno dei 8 iPhone 14 Plus: scopri come vincere

Buone notizie per gli indiani all'estero x che inviano denaro in India send money to India mentre risiedono nel Regno Unito, in Europa, in Canada, in Australia e in Svizzera! ACE Money Transfer ha annunciato una campagna di due mesi con eccitanti premi per i suoi clienti.

Durante il periodo della campagna, dall'1 ottobre al 30 novembre 2023, è possibile inviare denaro online in India con ACE Money Transfer senza alcun costo e avere la possibilità di vincere uno dei 8 premi iPhone 14 Plus.

Perché inviare denaro in India con ACE Money Transfer?

ACE Money Transfer è un provider di trasferimento di denaro affidabile e regolamentato che offre modi convenienti ed economici per inviare denaro in India. Con ACE Money Transfer, è possibile inviare denaro in India online tramite l'app mobile o il sito web di ACE Money Transfer con pochi passaggi.

ACE Money Transfer offre anche tassi di cambio competitivi in modo da poter risparmiare denaro sui trasferimenti.

Vantaggi dell'invio di denaro in India con ACE Money Transfer

Ci sono diversi vantaggi nell'invio di denaro online in India tramite ACE Money Transfer. Alcuni di questi sono:

Nessuna commissione su tutti i trasferimenti di denaro (valida fino alla fine del 2023)

Tassi di cambio competitivi

Processo conveniente e senza soluzione di continuità per inviare denaro in India

Ampia rete di partner in India, in modo che i vostri cari possano ricevere il loro denaro in modo rapido e facile

Possibilità di vincere uno dei 8 premi iPhone 14 Plus (valida fino al 30 novembre 2023)

Come partecipare alla campagna

Per partecipare alla campagna, basta inviare denaro in India tramite ACE Money Transfer durante il periodo della campagna. Sarai automaticamente inserito nell'estrazione a sorte per avere la possibilità di vincere un iPhone 14 Plus.

Metodo per inviare denaro in India con ACE Money Transfer

Per inviare denaro in India con ACE Money Transfer, è possibile creare un account online o tramite l'app mobile o il sito web di ACE Money Transfer. Una volta creato un account, è possibile aggiungere denaro al proprio account utilizzando una varietà di metodi di pagamento, tra cui bonifico bancario, Google Pay, Apple Pay, carta di debito e carta di credito.

Per inviare denaro, basta inserire le credenziali del destinatario e l'importo che si desidera inviare. È possibile anche scegliere di inviare denaro direttamente sul conto bancario del destinatario fornendo i dettagli del conto.

Una volta confermato il trasferimento, ACE Money Transfer elaborerà il tuo trasferimento e il destinatario riceverà il denaro entro pochi minuti.

Consigli aggiuntivi sulla campagna

Per aumentare le tue possibilità di vincita, invia denaro in India più spesso durante il periodo della campagna.

Incoraggia i tuoi amici e i membri della tua famiglia a inviare denaro in India dall'estero tramite ACE Money Transfer in modo che possano anche partecipare alla campagna.

Segui ACE Money Transfer sui social media per aggiornamenti sulla campagna e altre promozioni.

Perché utilizzare ACE Money Transfer?

Oltre ai vantaggi elencati sopra, ecco alcune altre ragioni per scegliere ACE Money Transfer per inviare denaro in India:

Solida esperienza

ACE Money Transfer è un'azienda consolidata con una solida esperienza nel fornire servizi di trasferimento di denaro affidabili ed economici. ACE è riconosciuta dalla Financial Conduct Authority (FCA) e dall'HMRC nel Regno Unito.

Tassi di cambio competitivi

ACE Money Transfer offre tassi di cambio competitivi che ti consentono di risparmiare denaro sui trasferimenti. Offre uno dei migliori tassi di trasferimento di denaro online per gli indiani espatriati.

Zero commission

ACE Money Transfer non applica commissioni per i suoi servizi alle diaspori e agli espatriati indiani che vivono nel Regno Unito, in Europa, in Canada, in Australia e in Svizzera.

Sicurezza

ACE Money Transfer prende molto seriamente la sicurezza del denaro e delle informazioni personali dei suoi clienti. L'azienda utilizza le ultime tecnologie di sicurezza per proteggere i dati dei clienti dall'accesso e dall'uso non autorizzati.

Servizio clienti

ACE Money Transfer offre un eccellente servizio clienti. Puoi contattare il supporto clienti di ACE Money Transfer tramite chat dal vivo, email o telefono se hai domande o hai bisogno di aiuto con il tuo trasferimento.

Ulteriori informazioni sul premio iPhone 14 Plus

L'iPhone 14 Plus è un modello di punta all'avanguardia di Apple. Dispone di un nuovo design elegante, di un potente chip A16 Bionic e di un sistema avanzato di telecamere. L'iPhone 14 Plus è dotato anche di molte altre funzioni, come una batteria a lunga durata, un display luminoso e colorato e una qualità costruttiva resistente.

Termini e condizioni della campagna

Per saperne di più sulla campagna e per scoprire i fortunati vincitori, clicca sul link: https://acemoneytransfer.com/promotion/ace-promotion-india.

I fortunati vincitori saranno contattati da ACE tramite email o telefono. Una volta definiti, saranno annunciati sul link sopra e sui profili social di ACE.

Per riassumere

Inviare denaro in India con ACE Money Transfer è il modo migliore per garantire che i tuoi cari ricevano il denaro in modo rapido, sicuro ed economico.

Inoltre, ora hai la possibilità di vincere un iPhone 14 Plus inviando denaro durante il periodo della campagna.

Visita il sito web di ACE Money Transfer o scarica l'app oggi stesso per iniziare a inviare denaro in India e avere la possibilità di vincere un iPhone 14 Plus!