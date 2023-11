Vendita stampanti multifunzione Roma: perché affidarsi a Copygraf

Perché affidarsi a Copygraf per la vendita di stampanti mutifunzione a Roma? Perché la nostra azienda è uno dei punti di riferimento della Capitale per questo genere di offerta. Abbiamo tutte le soluzioni Konica Minolta per ogni esigenza, dal piccolo ufficio alle grandi produzioni, e da oltre trent’anni ci occupiamo di macchinari per la stampa digitale (per gli uffici che per il settore del Production Printing) mettendo in campo la nostra esperienza nel settore per garantire un servizio sempre eccellente. Mai come negli ultimi anni quello della vendita stampanti multifunzione a Roma ma anche in tutta Italia è un settore in costante evoluzione per merito della tecnologia che continua ad avanzare ininterrottamente: ecco allora che stare al passo coi tempi, informandosi e conoscendo le nuove strumentazione a disposizione, diventa un passo fondamentale per poter garantire ai nostri clienti un servizio ineccepibile. Per questo, da tre decenni a questa parte, lavoriamo con grande dedizione per presentare ai nostri clienti una vasta gamma di soluzioni tra cui scegliere.

Vendita stampanti multifunzione Roma: l’importanza dell’assistenza

Sono molte le aziende che si occupano dellama poche sono invece quelle che forniscono assistenza al cliente. Copygraf lo fa da sempre, perché pensiamo che anche a vendita conclusa il cliente meriti diin caso di problemi o dubbi. Copygraf offre consulenza pre vendita sulla personalizzazione oltre che assistenza specializzata e remota: chi acquisterà da noi avrà la certezza di poter contare sul supporto dei nostri esperti in caso di dubbi. Il servizio assistenza tecnica macchine per la stampa office e Production Printing è attivo dalla vendita al noleggio, per offrire un servizio a 360 gradi, e garantisce la manutenzione sulle macchine, ma anche tutti gli aggiornamenti necessari, per far sì che la tecnologia avanzata di cui disponiamo sia sempre al servizio dei nostri clienti e delle loro aziende. Al centro del nostro lavoro c’è la soddisfazione di chi si affida a noi, per questo motivo da sempre investiamo sulla possibilità di intervenire prontamente in caso di bisogno; riteniamo che una qualsiasi macchina venduta o noleggiata senza la possibilità di essere assistiti rappresenti per il cliente una spesa inutile e non un vantaggio. Contattateci nel caso abbiate bisogno diil nostro staff sarà al vostro servizio per fornirvi tutti i dettagli della nostra offerta.