A Cuneo la mostra “Duende” dei fotografi di Progetto HAR

A Cuneo, dal 2 al 30 dicembre nella Sale Espositive di Palazzo Santa Croce a Cuneo, si potrà visitare “Duende”, la mostra dei fotografi di Progetto HAR.

Che cos’è il duende? E chi lo possiede? I fotografi protagonisti traggono ispirazione dal poeta Federico Garcìa Lorca, fucilato nel 1936 dalla polizia franchista, che cercò di afferrare, definire e raccontare quel che è posseduto dagli artisti (non tutti), la forza misteriosa che emana lo spirito della Terra e che, seppur si riesca bene a sentire, non si riesce a spiegare. Non una musa, neppure un angelo, ma qualcosa che si impossessa o che sta già dentro, nelle più recondite stanze del sangue.

Nel 1933 Garcìa Lorca lesse queste righe: “Il duende non sta nella gola, il duende monta dentro, dalla pianta dei piedi. Vale a dire, non è questione di capacità ma di autentico stile vivo, vale a dire, di sangue, di antichissima cultura, e, al contempo, di creazione in atto”.

Garcìa Lorca parla di fluido inafferrabile, che arriva direttamente al pubblico, qualcosa di demoniaco che possiede il senso della morte, qualcosa con cui lottare... Per cercare il duende non c’è mappa né esercizio. Si sa solo che brucia il sangue come un tropico di vetri, che estenua, che respinge tutta la dolce geometria appresa, che rompe gli stili, che si appoggia al dolore umano inconsolabile, che fa sì che Goya, maestro dei grigi, degli argenti e dei rosa della miglior pittura inglese, dipinga con le ginocchia e i pugni con orribili neri bitumi”.

Il duende qualcosa quindi di inspiegabile, di irresistibile e sovente provocatorio, quel potere misterioso che tutti sentono e nessun filosofo spiega. Il manifesto che accompagna la Mostra (foto di Ober Bondi) ritrae Frank Zappa nudo seduto sul water. Un artista che con il suo talento mercuriale e la sua ironia ha sconvolto gli equilibri canonici della musica. “Frank Zappa aveva DUENDE - dice Ober Bondi - Il Manifesto della Mostra va interpretato come provocazione artistica e ricca di ironia.”

Inaugurazione domenica 3 dicembre alle ore 11.

La mostra “Duende” è realizzata con il patrocinio del Comune di Cuneo ed il sostegno della Provincia e della Regione Piemonte. Sarà aperta, ad ingresso libero, dal 2 al 30 dicembre, con il seguente orario: venerdì e sabato dalle 16 alle 19, mentre domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Info: Ober 335.8333258 - info@progettohar.it – www.progettohar.it