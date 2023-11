Bra, al Politeama la performance audio video di Alessandro Cortini apre Artico Club

Un viaggio alla scoperta di nuove forme di arte e intrattenimento, appuntamenti inediti in location inaspettate, una festa aperta a tutte le persone che desiderano prenderne parte. A pochi mesi di distanza dalla fine della settima edizione di Artico Festival, l’associazione culturale Switch On presenta il suo nuovo progetto: Artico Club, realizzato in collaborazione con il Comune di Bra e grazie al contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT.

Artico Club è un progetto fluido e cangiante in ogni suo aspetto: discipline e arti diverse si incontrano in vari luoghi, mescolandosi in maniera inaspettata. Allo stesso tempo, il progetto non rinuncia ai valori che fanno di Artico quello che è, una risposta concreta a chi pensa che la provincia sia un luogo culturalmente spento, in cui per i giovani non c’è mai niente da fare. Con Artico Club, si intende dare continuità agli eventi anche durante il periodo invernale, portando spettacoli, concerti e performance artistiche all’interno di teatri e sale polifunzionali. Tutti gli appuntamenti si svolgono in provincia Granda, in collaborazione con altre realtà del Cuneese e con la volontà di occupare spazi cittadini rivolgendosi in primo luogo ai giovani del territorio.

In arrivo nuove date, la prima delle quali è prevista sabato 2 dicembre alle 21, al Teatro Politeama Boglione di Bra, la performance audio/video di Alessandro Cortini apre la rassegna. Musicista di fama internazionale, Cortini, conosciuto come grande esploratore del suono attraverso sistemi modulari e celebrato come tastierista della band industrial americana Nine Inch Nails, presenta un nuovo emozionante atto della sua produzione musicale. Ad accompagnare il suono generato dalle macchine, tra cui il synth semi-modulare Strega da lui ideato in collaborazione con Make Noise, un suggestivo flusso visivo che guida lo spettatore in una esperienza percettiva audiovisiva. Alessandro Cortini con le sue recenti release (pubblicate da Mute, Important records) si è distinto elaborando uno stile personale che attinge dalla kosmische degli anni ‘70, dall’immobilismo estatico dell’ambient e dalla profondità della drone music.

L’evento si svolge in collaborazione con l’Associazione Culturale Origami.