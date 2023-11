Cosa fare dopo le medie? Il Liceo Musicale "Ego Bianchi" di Cuneo si presenta

Sabato 25 novembre alle 21, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Duomo di Cuneo ospiterà il concerto corale "Una sera di riflessioni e canti - Casa di pace e non cortile di guerra". Protagonisti l'ottetto vocale "Cantus Firmus", la corale polifonica di Sommariva del Bosco e il coro del liceo Musicale diretto da Flavio Becchis.

Per conoscere meglio il Liceo, i docenti, gli allievi e ascoltare le loro esibizioni è sufficiente partecipare a una delle giornate di scuola aperta previste nei prossimi mesi. La prossime date sono in programma per lunedì 20 novembre e lunedì 15 gennaio entrambe in sede in corso De Gasperi dalle ore 14.30 alle 16.30