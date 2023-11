Il Duo Antares in concerto mercoledì 22 novembre alle ore 21 a Saluzzo

Mercoledì 22 novembre alle ore 21, presso la Sala Verdi della Scuola APM, si esibirà il Duo Antares, il duo vincitore del Primo Premio Categoria D “Città di Saluzzo” al Concorso Internazionale Suoni d’Arpa 2023.

Il Duo Antares, composto dal flautista Andrea Magris e dall’arpista Erika Perantoni, si è formato nel 2023 preso il Conservatorio di Musica di Padova. Il Duo si è successivamente perfezionato e ha ricevuto riconoscimenti a prestigiosi concorsi internazionali, tra cui Suoni d’Arpa a Saluzzo. Inoltre il Duo è stato selezionato dalla RAI per la registrazione di una puntata del podcast "Musica Matricola" pubblicato su RAI play sound, durante la quale sono state trasmesse registrazioni del Duo del repertorio per flauto e arpa.

Il programma di mercoledì 22, dal titolo Miniature del Secolo Breve, prende spunto dalla Miniatura, l’arte di dipingere in piccole proporzioni. Da elegantissime decorazioni di testi medievali a veri e propri piccoli quadri nel rinascimento, le miniature oggi sono rappresentazioni artistiche fuori dal tempo, antenate delle odierne fotografie, istantanee uniche di momenti passati. Altrettanto uniche sono le piccole gemme nascoste nel repertorio per flauto e arpa del Secolo Breve: il Valse Mélancolique di Clémence de Grandval, la Sonata per flauto e arpa di Nino Rota, l’Introduzione al grecale di Francesco Pennisi.

Ognuna di queste composizioni racchiude un suo preciso universo espressivo, figlio di un secolo denso di eventi catastrofici e annesse domande e risposte culturali.

L’evento è realizzato in collaborazione con Città di Saluzzo, Associazione Italiana dell’Arpa e Salvi Harps.

Ingresso libero su prenotazione.

Per informazioni Scuola APM, tel. 0175.47031 - apm@scuolaapm.it