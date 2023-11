In frazione Monastero di Dronero arriva il “Natale inChiostro”

"Questo è un luogo prezioso - racconta Bruna - da conoscere e custodire.”



Lei è una dei soci dell’associazione Volontari per l’Arte che, nella frazione di Monastero di Dronero, accompagnano le persone alla scoperta dell’antico monastero femminile dell’Ordine Benedettino Cistercense dedicato a Sant’Antonio.



Domenica 19 novembre, ci sarà un’apertura straordinaria ad ingresso libero, con visite guidate e Natale inChiostro, un bellissimo mercatino artigianale.



Nel corso della giornata ci saranno la musica natalizia con il gruppo Faia e un intrattenimento musicale a cura dell’Istituto Comprensivo di Dronero. Sarà possibile vedere la mostra di pittura di Lidia Gallo e Alain Guidetti, le opere “Mysticum” di Silvano Marro e l’esposizione dei calendari della Valle Maira di Demetrio Zema.



L’associazione Volontari per l’Arte è nata nell’estate del 2011, allo scopo di seguire il gruppo di volontari che già dal 2007 collaborano attivamente con l’ufficio beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Cuneo e della Fondazione San Michele. Si tratta di un gruppo di persone appassionate che mettono a disposizione il proprio tempo libero, attente alla cura ed alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico, culturale e religioso.



Per maggiori informazioni: 366.5297099