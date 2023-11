Non è un concerto, né uno spettacolo teatrale: Ghemon a Saluzzo arriva con il suo nuovo progetto

“Una cosetta così: domani sabato 18 novembre alle 21, dopo il successo nella penisola, Ghemon porta il suo progetto al Magda Olivero di Saluzzo e inaugura la rassegna musicale Magda Groove.

Non è un concerto, non è un monologo teatrale e neanche uno spettacolo comico, ma un po’ di tutto questo e vuole avvicinarsi allo spettatore in un monologo che aspira alla grandezza del teatro-canzone di Gaberiana memoria, unito alla freschezza e alla genuinità di una forma di spettacolo da comedy club, senza filtri né schermi tra sé e gli altri.

È uno spazio di libertà creativa in divenire dove sciogliere le briglie, per dare allo spettatore qualcosa di diverso da quello che già conosce attraverso la musica e la carriera dell’artista.

A ogni spettacolo viene fatta solo una richiesta al pubblico: niente spoiler. Per un’ora e mezzo si potrà fare a meno del mondo e del cellulare in sua rappresentanza: nell’era in cui si sa sempre tutto prima che succeda, questo spettacolo é un luogo in cui io e il pubblico pensiamo che qualcosa possa essere ancora una sorpresa.

Lo spettacolo, scritto con l'aiuto di Carmine Del Grosso, vede sul palco Giuseppe Seccia alle tastiere e Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra.

Biglietto, 15 euro acquistabile al link: ​​https://www.mailticket.it/manifestazione/FN37/ghemon