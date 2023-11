La "Bocce Mondovì'" premiata come migliore società del nord Italia con premio MB FIB 2023

Grande soddisfazione per la società "Bocce Mondovì", che di recente ha trovato nuova casa a Niella Tanaro (leggi qui), per il conferimento del premio della Federazione Italiana Bocce il il premio MB FIB Award 2023 - categoria "Società specialità Volo".

"Per non è stata una vera sorpresa ricevere la comunicazione del presidente Marco Giunio De Sanctis - commenta il patron delle Bocce Mondovì, Mauro Gasco - "in questi anni ci siamo sempre dati da fare e continuiamo a lavorare per crescere. Quest'anno abbiamo intrapreso una nuova avventura a Niella Tanaro, dove abbiamo trovato un'ottima accoglienza da parte del sindaco Mina e di tutta la sua amministrazione. Essere premiati come migliore società del nord Italia non è cosa da poco, siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento che premia i sacrifici fatti in questi anni, nei quali siamo riusciti ad ottenere due volte la promozione in seria A.

Il campionato intanto procede con la testa alle prossime sfide che ci attendono. Al contempo abbiamo formato una squadra di 11 ragazzi con disabilità con i quali vorremmo partecipare a competizioni ufficiali. Abbiamo tanti progetti da portare avanti".

"È con grande soddisfazione che, dopo anni di stallo della struttura, bocciodromo degli impianti Comunali si respira un'aria completamente diversa e piena di entusiasmo." - il commento soddisfatto del sindaco niellese Gian Mario Mina - "La nuova società di bocce che milita nel massimo campionato di serie A1 è stata scelta come migliore società del nord Italia e questo non può che dare lustro al Comune al nostro paese e al territorio. Come Amministrazione siamo orgogliosi di essere riusciti con la grande volontà e collaborazione del presidente Mauro Gasco a dare nuova sede alla società e la struttura per il campionato della massima serie."

Il premio, assegnato alla società presieduta da Mauro Gasco, sarà consegnato il prossimo 16 dicembre a Roma, nella prestigiosa sala della Protomoteca in Campidoglio, per il notevole impegno profuso a favore della crescita del movimento boccistico, con particolare riferimento all'anno in corso.