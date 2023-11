Casteldelfino, Dalmazzo: “In Comune mancano dialogo, condivisione e coinvolgimento dei consiglieri”

“In assenza di dialogo, condivisione, coinvolgimento dell'organo amministrativo (Consiglio Comunale) e dei consiglieri, di trasparenza nelle comunicazioni, di mancanza di visione, per me imprenditore abituato al dibattito e alla ricerca di soluzioni diventa difficile accettare una situazione che dell'assurdo ha tanto. Casteldelfino oggi è un paese sempre più isolato, senza alcuna prospettiva di crescita. Questo non lo sostengo io, lo sostiene la maggior parte della popolazione e la maggior parte dei proprietari delle seconde case che, soprattutto d'estate, riempiono il paese. Non si tratta di una caccia alle streghe. Faccio autocritica, non essendo riuscito ad invertire la rotta e dico: colpevoli siamo tutti, non uno. Giusto, di fronte a questa situazione incancrenita, voltare pagina”.