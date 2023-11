Piasco: prime manovre elettorali per la successione a Roberto Ponte, giunto al termine del terzo mandato

Mancano sei mesi alla scadenza elettorale amministrativa, ma a Piasco si respira già aria di campagna elettorale. In verità siamo alle prime timide manovre, tuttavia la partita delle elezioni comunali si annuncia, questa volta, più interessante del 2019.

Nella scorsa tornata si erano confrontate nell’urna due compagini, una “Insieme per il bene di Piasco”, guidata dal sindaco uscente Roberto Ponte, che chiedeva conferma per un terzo mandato; l’altra, “Piasco per passione”, capeggiata da Paolo Trovò. Aveva vinto la prima con 927 voti (55,91%), riconfermando sindaco Ponte, mentre la compagine di Trovò aveva ottenuto 731 consensi (44,09%).

Questa volta Ponte, giunto al termine del suo terzo mandato, deve gioco forza lasciare la guida del municipio e ancora non si sa chi potrebbe raccogliere il testimone candidandosi alla guida della maggioranza uscente.

Dalle voci che circolano in paese, sembrano non essere molti coloro che intendono farsi avanti, sia per ragioni di impegno professionale, sia per una certa stanchezza che pare registrarsi nel gruppo. Alcuni consiglieri di maggioranza uscente, infatti, sembrano intenzionati a non ricandidarsi.

Il nome che circola resta quello del vicesindaco Paolo Moro, ma è un’ipotesi che al momento non trova concreti riscontri.

Dal fronte della minoranza chi si sta muovendo a tutto campo è la consigliera di minoranza Stefania Dalmasso, la quale lavora ad una lista che non si chiamerà più “Piasco per passione” ma assumerà un’altra denominazione. Non saranno più al suo fianco – per ragioni di natura personale e lavorativa – i colleghi dell’attuale opposizione Paolo Trovò e Anna Paseri.

Resta al momento senza risposte la ventilata partecipazione alla competizione elettorale di Giancarlo Panero, sindaco di Verzuolo, giunto a conclusione del suo secondo mandato consecutivo. L’interessato conferma comunque la sua volontà di guardare con interesse a Piasco. “Sto lavorando – dice – e ho già messo le fondamenta”.