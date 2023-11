Giornata Nazionale Parkinson, le iniziative dell’Asl CN1

Sabato 25 novembre, in occasione della Giornata Nazionale Parkinson promossa da Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus ed Accademia LIMPE-DISMOV, l’Ambulatorio Disturbi del Movimento della struttura complessa Neurologia di Savigliano è lieto di invitare tutta la popolazione a due momenti di confronto ed informazione per migliorare la qualità di vita delle persone affette da questa patologia e i loro familiari.

In particolare sabato 25 novembre a Fossano dalle 9,30 alle 11,30 presso il Castello degli Acaja la Dottoressa Maria Roberta Bongioanni parlerà di equilibrio e strategie per migliorare la vita ogni giorno. A seguire attività motoria con gli operatori di Animazione Motoria Sorriso scs. Vestirsi con un abbigliamento comodo.

Domenica 26 novembre a Cavallermaggiore presso Ala Polifunzionale, piazza V. Emanuele II, dalle ore 9.30 – 12 le dottoresse Rosso, Barcella e Fantone approfondiranno il tema delle emozioni nel malato e in chi lo assiste. L’evento si concluderà con una sessione guidata di Yoga della risata.

In ognuna delle giornate vi saranno inoltre operatori formati per fornire informazioni sul Servizio e sulla patologia.