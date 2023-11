Italiano per stranieri: oltre trenta candidati a Bra per la prima sessione di esami del Polo Scolastico Europeo

Erano oltre trenta, provenienti da diverse località di tutto il Cuneese, i candidati che tra ieri e oggi hanno affrontato le prove previste nella prima sessione di esami di lingua italiana organizzata dal Polo Scolastico Europeo di Bra, primo centro della Granda autorizzato Dante Global, abilitato quindi alla certificazione di esami utili per la concessione dei permessi di soggiorno e per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Gli esami si sono aperti mercoledì 15 novembre, presso la nuova sede dell’istituto in via Cavour 44 , con gli scritti affrontati dai candidati alla certificazione A2 e B1, seguiti questa mattina da quelli relativi alla certificazione C2 e nel pomeriggio di oggi dalle prove orali.

"Tutti gli iscritti si sono regolarmente presentati alla sessione d’esame e devo dire che nella due giorni abbiamo lavorato molto bene, con grande profitto" , spiega la docente Chiara Curletti , responsabile didattica del progetto relativo agli esami di lingua italiana, anticipando anche che l’istituto braidese ha già numerose richieste per la prossima sessione di febbraio , in vista della quale verranno organizzati appositi corsi di preparazione .

I CORSI

I corsi del Polo Scolastico Europeo – si ricorda – sono rivolti a stranieri che, in classi o individualmente, vogliono imparare la nostra lingua per ottenere i livelli necessari al conseguimento del permesso di soggiorno e del diritto di cittadinanza.

Il livello A2 (italiano elementare) è sufficiente per il permesso di soggiorno, mentre per la cittadinanza occorre il livello B1 (italiano intermedio). Oltre a questi, il Polo Scolastico Europeo di Bra ha attivato anche corsi individuali e rivolti alle aziende che collaborino con consulenti stranieri intenzionati a imparare o perfezionare la lingua italiana, per avere un miglior rapporto professionale e comunicativo.

E’ possibile scegliere tra la frequenza in classe e online, con quest’ultima che prevede un 10% di sconto. Durante le lezioni si seguono programmi specializzati e una bibliografia dedicata all’insegnamento dell’italiano come seconda lingua. Le lezioni si svolgono in italiano cercando il modo più efficace per permettere allo studente di comunicare fin dalle prime fasi dei corsi e sono mirate in modo specifico al superamento degli esami ai vari livelli previsti.