A Cuneo arriva Scandicci. Le gatte alla ricerca del primo risultato in casa

Cuneo torna a casa: la sconfitta per mano dell’Itas Trentino è ormai alle spalle e la Honda Olivero S.Bernardo è pronta a recuperare punti in classifica, spronata anche dal sostegno dei suoi tifosi: Domenica 19 Novembre, con inizio alle 17, le gatte cuneesi ospiteranno la formazione del Savino del Bene Scandicci, in un big match casalingo che si preannuncia ricco di colpi di scena.

Continuano le iniziative verso i tifosi: saranno messi a disposizione 1500 biglietti in tribuna rossa a soli 5 euro grazie al supporto del centro commerciale Molo 844 di Vado Ligure, sponsor per la nuova stagione della Honda Olivero San Bernardo.

Biglietti acquistabili su LiveTicket a questo link

Le due formazioni scenderanno in campo con la stessa grinta, ma con motivazioni diverse: le padrone di casa, reduci da due sconfitte consecutive, metteranno in campo tutto il carattere necessario per tornare alla vittoria e rifarsi dalle passate battute d’arresto. Le ospiti di Coach Barbolini, d’altro canto, vogliono proseguire sulla scia di vittorie da cui sono reduci, sia in CEV Champions League (contro le ungheresi del Vasas Obuda Budapest), sia in Campionato (contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia).

La Savino del Bene Volley Scandicci può contare su giocatrici di eccellenza, tra cui spiccano l’opposta Antropova, le schiacciatrici Herbots e Zhu, Ognjenović in regia, le centrali Carol-Nwakalor e la new entry Parrocchiale, libero della nazionale italiana. Una squadra di fuoriclasse, contro cui Cuneo dovrà mettere in campo testa e determinazione, imponendo il proprio gioco fin dal primo punto. Tra le fila di Scandicci spicca anche il nome di una vecchia conoscenza, Bintu Diop, che ha vestito la maglia cuneese nella passata stagione.

La sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A1 è in programma per questa domenica alle ore 17:00, al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta (CN).

LE AVVERSARIE : La Savino del Bene milita in Serie A1 dal 2014/2015 e si è sempre distinta rientrando ogni anno tra le dieci migliori squadre del campionato e raggiungendo sia i Play Off Scudetto, sia quelli della Coppa Italia. La formazione toscana ha poi mostrato le sue doti anche a livello europeo: in CEV Champions League dopo la prima qualificazione nel 2017/2018, nella Challenge Cup (vinta nel 2021/2022) e nella CEV Cup, conquistata la passata stagione. La squadra arriva inoltre da un’annata di successi: 21 vittorie in campionato, 63 punti conquistati e la partecipazione alla semifinale playoff contro Vero Volley Milano. Coach Barbolini guida le sue ragazze dalla stagione 2020/2021 e quest’anno la sua squadra, reduce da 6 vittorie su 7 partite giocate, occupa la 3° posizione in classifica, subito dietro al duo Conegliano-Novara.

I PRECEDENTI : 10 (4 successi Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, 6 successi Savino Del Bene Scandicci)

LE EX : Beatrice Molinaro ha militato nella Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020; Bintu Diop nella Honda Olivero S.Bernardo Cuneo nel 2022/2023 - Allenatori: Massimo Bellano ha allenato Savino Del Bene Scandicci nel 2014/2015, 2015/2016

GLI ARBITRI: Stefano Nava e Giuliano Venturi.

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA

Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -20% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA20. La partita verrà trasmessa al Circolo la Fenice di via Alfieri 3 a Vignolo e al centro sportivo e culturale NUoVO di via Parco della Gioventù a Cuneo

Campionato femminile Serie A1 2023/2024

Regular season – 8ª giornata andata

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Savino del Bene Scandicci

Domenica 19 novembre 2023, ore 17.00 – Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta (CN)

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo : 2 Scola, 5 Tanase, 6 Ferrario (L2), 7 Sylves, 8 Stigrot, 9 Adelusi, 10 Kubik, 12 Enweonwu, 13 Signorile (K), 14 Hall, 15 Scognamillo (L), 17 Haak, 21 Molinaro. All. Bellano, vice all. Aime

Savino Del Bene Scandicci : 2 Alberti, 3 Herbots, 4 Zhu Ting, 6 Ruddins, 7 Di Iulio, 8 Merlo, 9 Villani, 10 Ognjenovic, 11 Parrocchiale (L1), 13 Armini (L2), 14 Nwakalor, 15 Washington, 16 Carol, 17 Antropova, 18 Diop. All. Barbolini, vice all. Kantor