Finali di Coppa Italia di Hockey su prato a Bra: si gioca per difendere i titoli 2022

Appuntamento per sabato 18 novembre ai campi da Hockey di Viale Madonna dei Fiori di Bra per le finali di Coppa Italia in cui entrambe le squadre della città saranno impegnate a difendere i titoli conquistati nella scorsa stagione.

In campo femminile si disputerà una Final Five, per cui le ragazze di coach Gualtiero Berrino giocheranno alle 10.30 la prima partita affrontando il Cus Torino. Nel pomeriggio alle ore 14.15 incontreranno la Polisportiva Ferrini, mentre gli altri due match sono previsti per domenica alle ore 9 contro l’HC Argentia e alle 12, nell’ultima e forse decisiva sfida contro le cagliaritane dell’HC Amsicora.

Dalla classifica finale uscirà la squadra vincente.

La finale maschile si gioca con la formula della Final Four. In semifinale l’HC Bra se la dovrà vedere con il temibile S.G. Amsicora Cagliari: inizio della partita alle ore 16. In precedenza si affronteranno Polisportiva Ferrini e HP Città del Tricolore, gara programmata alle ore 12. Finale terzo/quarto posto domenica 19 alle ore 10.15, finalissima alle ore 10.30.

Priyesh Bhana, giocatore-allenatore e capitano della compagine braidese ha preparato la squadra per essere pronta a difendere il titolo sul campo di casa:

“Siamo i campioni in carica della Coppa Italia. Abbiamo superato i gironi della competizione e ora siamo in semifinale contro l'Amsicora. Il presidente Giampiero Berrino e lo staff della squadra hanno fatto un grande sforzo per portare la squadra in questa posizione, e ora tocca ai giocatori dimostrare il loro valore sul campo. Stiamo lavorando duramente dal punto di vista tecnico e strategico per poter fare tutto il possibile per vincere il titolo a Bra. Giocheremo contro l'Amsicora, che è un grande classico (abbiamo giocato molte finali contro di loro negli ultimi dieci anni), quindi sarà un grande incontro. Li abbiamo studiati bene e ora è il momento di dimostrare con le azioni sul campo quali sono le nostre intenzioni. Invitiamo il maggior numero di persone della zona e non solo, a venire a vedere questo spettacolo, che sarà pieno di emozioni e di intensità e che è un evento da non perdere per nessuno”.

Appuntamento dunque a Bra sabato 18 e domenica 19 per tifare e spingere la squadra maschile e la Lorenzoni del presidente Giuseppe Falonico a fare il bis nell’importante competizione nazionale.