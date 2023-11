Tapiro d'oro per Francesca Bergesio, miss Italia e figlia di un senatore

Francesca Bergesio, Miss Italia da una settimana, è ovunque, reclamata da tv e giornali. Stamattina era a Torino, ospite della Regione Piemonte. E stasera sarà, ovviamente non in diretta, su Striscia la Notizia, dove riceverà niente meno che il Tapiro d'oro per mano di Valerio Staffelli.

Perché? Perché è figlia di un senatore, Giorgio Maria Bergesio, della Lega. Tante le polemiche che hanno accompagnato la vittoria della bellissima 19enne di Cervere. E Staffelli non si è fatto scappare l'occasione di darle dell'"attapirata".

Ma dal sorriso che sfoggia Francesca in foto, vicino a Staffelli, non sembra essere così. La ragazza, in modo educato ma determinato, ha sempre respinto tutte le accuse. E lo farà sicuramente anche stasera.

Nessun favoritismo, nessuna spinta. Anzi, ha evidenziato in un'intervista rilasciata a Targatocn, "ho dovuto faticare sempre il doppio. Ho vinto per ciò che sono, non certo perché sono figlia di mio papà".