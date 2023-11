Posa del nuovo gasdotto: tre mesi di chiusura parziale per via Praetta a Lagnasco

Via Praetta all'incrocio con statale 662 Saluzzo Savigliano

Via Praetta, strada che si trova all’incrocio sulla statale 662 Saluzzo Savigliano, riconoscibile dalla postazione dove è installato l’autovelox fisso del Comune di Lagnasco, che sfocia vicino all’azienda Asprofrut a pochi passi dal centro del paese, sarà chiusa temporaneamente al transito dal numero civico 15 (in prossimità del depuratore comunale) al civico 3 di Chiabotti Grangia, da lunedì 20 novembre fino al 29 febbraio 2024 (il termine potrebbe essere anticipato se i lavori dovessero concludersi anticipatamente).

“La chiusura – spiegano dal Comune di Lagnasco - si rende necessaria per la posa del nuovo gasdotto, a cura di Snam Rete Gas, che ha ottenuto la necessaria autorizzazione dalla Provincia di Cuneo con determinazione dirigenziale del Settore tutela del territorio – Ufficio controllo emissioni ed energia.

Per motivi di incolumità pubblica ed al fine di garantire il normale svolgimento dei lavori, – Fanno sapere del Municipio di Lagnasco - la polizia locale associata dei Comuni di Manta, Lagnasco e Saluzzo ha pertanto emesso apposita ordinanza per la chiusura del tratto di strada interessato dai lavori”.

Sono esclusi dall’osservanza tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone inferme, mezzi di soccorso e forze dell’ordine, i residenti nelle abitazioni con accesso nel tratto soggetto al divieto di circolazione ed i frontisti.

“Ci scusiamo, pur non avendo responsabilità decisionali in merito, - dicono dall’amministrazione comunale di Lagnasco - con la cittadinanza e con le persone che transitano abitualmente per i disagi che la prolungata chiusura potrà arrecare”.