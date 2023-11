Busca si appresta a vivere un altro entusiasmante fine settimana all'insegna del volley

Debutto stagionale bello avvincente quello dell’Under 13 Sedamyl MC 1933 Busca femminile che, in casa sotto 2-0 contro Racconigi, si è aggiudicata il match al tie-break. Grande soddisfazione per le giovanissime atlete e l’allenatrice Luisa Calò. Il prossimo appuntamento è per domenica alle 14.30 in casa, ospitando Saluzzo.

Le ragazze della serie D MC 1933 Top Four Busca dopo la trasferta a Cherasco, terminata 3-0 per le padrone di casa, domani sera alle 20.30 torneranno a giocare in casa, ospitando l’Unionvolley Pinerolo. « Ci stiamo allenando bene e la squadra è competitiva, ma oggi è una giornata da dimenticare. Abbiamo faticato ad ambientarci. Peccato per il terzo set perso 27-25 e per l’infortunio del nostro capitano; vincendo quel set avremmo sicuramente riaperto la partita.» - l’analisi di coach Cavallero al termine del match.

Vittoria per 3-1 dell’Under 18 in casa contro il Volley Cherasco. Coach Dovetta al termine dell’incontro: « Abbiamo fatto una partita ordinata, con pochissimi errori in generale nonostante il livello in battuta molto alto. Tuttavia, nel secondo e terzo set, cosa già successa in altre partite, abbiamo calato di qualità ed intensità; il secondo siamo riusciti a recuperarlo e aggiudicarcelo all'ultimo, per il terzo non c’è stato niente da fare. Per fortuna nel quarto ci ha ripagato la fase break point e siamo riusciti a portarlo a casa. Bene battuta e difesa, ma dobbiamo lavorare ancora molto in modo da essere in grado di stare sempre attaccati alla partita con intensità, spirito di sacrificio e soprattutto imparare a chiudere le azioni appena ci si presenta l'occasione». Domenica alle 18.00 la compagine buschese sarà in campo a Centallo.

Vittoria netta dell’U16 Sedamyl MC 1933 in casa con il Morozzo, coach Valerio Barbero: « Il campionato Fipav ci sta regalando belle soddisfazioni, le ragazze anche oggi hanno seguito le indicazioni del pre-partita in modo ineccepibile, permettendo anche alle compagne che rientravano dagli infortuni di giocare più del solito. Brave ragazze, siamo sulla strada giusta!». Questa giornata le buschesi osserveranno il turno di riposo in U16, mentre con la Juniores in CSI giocheranno sabato pomeriggio alle ore 17.00 in casa contro Caraglio. Nessun punto dall’ultima giornata, terminata 3-0 per le padrone di casa del Mondovì.

Doppia vittoria sabato scorso per i ragazzi della serie C e serie D Mc 1933 Top Four Busca nel debutto casalingo, contro Valchisone (3-2) e Chieri (3-0). Nella 3^ giornata dei rispettivi campionati, entrambe le compagini biancoblù scenderanno in campo alla Palestra Manzoni di Torino, i ragazzi di coach Revelli contro il Volley Parella Torino e la compagine allenata da coach Vergnaghi contro il Reba Volley. Fianco a fianco quindi con mezz’ora di distanza nel fischio d’inizio: ore 18.00 per la C e ore 18.30 per la D.

Ricapitoliamo le gare:

Sabato 18 novembre

CSI Juniores - ore 17.00 Volley Busca VS BCC Caraglio -> Palasport di Busca

Serie D femminile – 20.30 Mc 1933 Top Four Busca VS Unionvolley Pinerolo -> Palasport di Busca

Domenica 19 novembre

Under 13 - ore 14.30 Sedamyl Mc 1933 Busca VS Saluzzo -> Palasport di Busca

Serie C maschile – 18.00 Volley Parella Torino VS Mc 1933 Top Four Busca -> Torino (Palestra Manzoni – campo sx)

Under 18 – ore 18.00 Centallo VS Sedamyl Mc 1933 Busca -> Centallo

Serie D maschile - ore 18.30 Reba Volley VS Mc 1933 Top Four Busca -> Torino (Palestra Manzoni – campo dx)