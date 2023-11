Questa sera (ore 21) la 6^ puntata stagionale di “Time Out”; Ospiti Giorgia Sironi e Alice Farina

Nuovo appuntamento, questa sera alle ore 21, con il format “Time Out”, il programma di approfondimento sportivo sul volley femminile di serie A1 e A2, ideato e prodotto dal Gruppo editoriale More News. Titolo della sesta punta stagionale: “Tra conferme e passi falsi”, a sottolineare le ottime performance in A1 dalla Wash4green Pinerolo e dalla Uyba Busto Arsizio, così come quella della Lpm Bam Mondovì in A2, mentre ha lasciato un pò di amaro in bocca la sconfitta della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo in A1 e quella della Futura Busto Arsizio in A2.

Alla conduzione di questo sesto appuntamento di Time Out ci sarà la giornalista Barbara Simonelli, che prenderà il posto di Matteo La Viola, messo in "fuorigioco" dall’influenza. Da Offanengo è previsto il collegamento con l’opposto Giorgia Sironi, mentre da Mondovì ci sarà la centrale Alice Farina. Nel corso della puntata andranno in onda le interviste con protagoniste Giorgia Frosini (Uyba Busto Arsizio), Michele Marchiaro (Pinerolo), Ilenia Moro (Pinerolo), Gino Primasso (Cuneo), Serena Ortolani (Omag San Giovanni in Marignano), Eleonora Furlan (Futura Busto Arsizio), Marco Gazzotti (Lpm Bam Mondovì) e Clara Decortes (Lpm).

Ricordiamo che “TimeOut” va in onda tutti i venerdì alle ore 21 ed è visibile sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it e Ilbustese.it.