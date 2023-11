Abet Bra, sindacati al tavolo con l’azienda per far fronte alla procedura di mobilità: "Si riduca il numero delle persone coinvolte"

Nelle scorse settimane, l’Abet Laminati Bra, azienda leader mondiale nella produzione di laminato decorativo, ha annunciato l’intenzione di procedere all’apertura di una procedura di mobilità che coinvolge 23 dipendenti. Di conseguenza, si sono svolti alcuni incontri tra i sindacati e l’azienda.

Abbiamo sentito tre rappresentanti, Ugo Bigongiari (UILTEC UIL), Enrico Cabutto (FILCTEM CGIL) e Aldo Pellegrino (FEMCA CISL), che ci hanno rilasciato una dichiarazione congiunta.

"Abbiamo sentito i lavoratori da cui abbiamo avuto il mandato per trattare. All’Abet abbiamo chiesto di ridurre il numero delle persone in mobilità o di valutare se c’è la possibilità di ricollocarle. Puntiamo ad una risoluzione concreta tra le parti, tenendo aperta la discussione. Cerchiamo inoltre di capire chi sono effettivamente le persone coinvolte: al momento abbiamo solo numeri".

Il prossimo incontro è dunque previsto per martedì 21 novembre: vedremo come proseguiranno le trattative. In precedenza, l’amministratore delegato dell’Abet, Ettore Bandieri, aveva fatto chiarezza sulla decisione, spiegando: "Siamo stati costretti a ricorrere alla mobilità: in Italia è l’unico strumento a disposizione quando si tratta di esuberi strutturali. Stiamo attraversando un periodo difficile come tutto il nostro settore".