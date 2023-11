Impianti sportivi, nuovi spazi, campi da pickleball. Diano d'Alba investe sullo sport e sui giovani

Sport come sinonimo di benessere, futuro e nuove opportunità. L’Amministrazione comunale di Diano d'Alba, anche con l'aiuto della cittadinanza, sta investendo molto in infrastrutture e progetti che riguardano questo settore. Un esempio è l'area sportiva della frazione di Ricca, che ha subito un importante progetto di riqualificazione, grazie anche al contributo di privati. Tra le migliorie, la sistemazione dei campi da gioco, la creazione di nuovi spazi per l'attività fisica, oltre alla manutenzione o sostituzione delle attrezzature sportive.

"Questa iniziativa vuole migliorare le infrastrutture sportive esistenti, rendendole più funzionali e accoglienti per la comunità locale e non solo", spiega il consigliere Daniele Allario. Soddisfatto anche il primo cittadino Ezio Cardinale: "Lo sport è scuola di vita, le opere che riguardano i giovani, il loro benessere, sono tra quelle che mi danno più soddisfazione, così come è bello vedere le ragazze e i ragazzi di Diano che si tengono in forma fisica e imparano, praticando sport presso i nuovi campi".

Gli interventi e i progetti di riqualificazione continuano anche nell'area sportiva di Valle Talloria dove, oltre al campo da calcetto e tennis, verranno utilizzati due nuovi campi da pickelball, disciplina in ascesa, che si gioca con pallina e due racchette all'interno del campo da Badminton, e che ha visto vincere ai campionati italiani assoluti nel doppio femminile (livello intermedio) le dianesi Vittoria De Pasquale e Clara Graziano (del Tennis Club di Alba).

Spiega il consigliere Daniele Allario: "Grazie alla lungimiranza dell’Amministrazione comunale di Diano d'Alba che ha investito risorse per rinnovare l'area sportiva, è nata una collaborazione con alcuni privati e il Tennis Club di Alba. Insieme abbiamo deciso di investire, oltre che sul padel, già sport di rilevanza mondiale, su uno sport in ascesa come il pickleball, creando 4 nuovi campi. Questa sinergia, oltre ad avvicinare tante nuove persone residenti a questo sport, ha portato già i primi risultati di rilevanza nazionale".