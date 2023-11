“Viola d'Amore” quattro storie di rinascita contro la violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulla donna (che ricorre il 25 novembre), venerdì 24 novembre alle 21, nello spettacolo teatrale “Viola d’Amore” che si terrà nella sala conferenze dei castelli di Lagnasco si dipaneranno quattro autentiche storie di rinascita che avranno come protagoniste altrettante donne

I racconti saranno condivisi con il pubblico attraverso una narrazione sensibile e profonda con un approccio diretto, non dal palco ma da vicino, incrociando gli sguardi dello spettatore viso a viso.

Lo spettacolo, portato in scena dalla compagnia “Lucechevola Teatro”, celebra la rinascita di persone vulnerabili che, dopo aver toccato il fondo, tornano a rivivere.

È diretto da Claudio Petronella nei panni anche di interprete con Maria Teresa Ceruti, Eleonora Conte, Flavia Esposito.

L’esibizione teatrale è preceduta dall’incontro "Codice Rosso: sensibilità all’ascolto", dedicato a esplorare in dettaglio il tema della violenza di genere nel contesto locale, come si è evoluto e quali sono gli strumenti a tutela delle persone vittime di violenza.

Interverranno il comandante della stazione dei carabinieri di Saluzzo, Luogotenente Fabrizio Giordano, la presidente e fondatrice dell’associazione "mai + Sole" Adonella Fiorito, l’avvocato Luisa Sacchetto, consigliera comunale di Lagnasco con delega alle pari opportunità.

L’incontro è moderato da Claudio Petronella, speaker di RBE radio e tv oltre che regista dello spettacolo “Viola d’Amore”.

L'amministrazione comunale di Lagnasco, promotrice dell'evento, si impegna a diffondere un messaggio di consapevolezza e sensibilizzazione su un tema purtroppo sempre più attuale adottando il linguaggio teatrale per affrontare con delicatezza e sensibilità un argomento di natura drammatica.

La partecipazione è gratuita con la prenotazione obbligatoria tramite il link seguente:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpqC7VhmLewGDBMJTLx1MThvgFbXsnEJcM3VXeJL7VW9AJQ/viewform

In occasione dell’evento, l’Angolo dei Fiori di Lagnasco regalerà una gerbera rossa alle donne in segno di solidarietà e contro ogni forma di violenza aderendo al progetto “FioreSOSpeso4 – Una gerbera per tutte le Donne” voluto da Federfiori Confocommercio e dall’Unione Induista Italiana.