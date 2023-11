Bitcoin (BTC) supera 37.000 dollari, mentre due token derivati continuano a raccogliere fondi in presale

Mercoledì scorso, il Bitcoin ha raggiunto 37.987 dollari, sfiorando il massimo di una settimana. Nel 2023, la criptovaluta più importante per market cap ha registrato un aumento complessivo del 120%.

La settimana scorsa, il Bitcoin (BTC) e diverse altcoin hanno goduto di una notevole crescita, recuperando le perdite dovute alla liquidazione di 300 milioni di dollari.

Il Bitcoin è arrivato quasi a 38.000 dollari, raggiungendo un livello simile a quello di maggio del 2022. La crescita è stata generata dall’entusiasmo per la possibile approvazione degli ETF Spot di Bitcoin da parte della SEC.

L’analisi di CryptoQuant

In una recente analisi di CryptoQuant sono stati osservati dei pattern interessanti tra i titolari del Bitcoin e la crescita della criptovaluta nelle ultime settimane.

Nell'analisi sono stati esaminati i pattern comportamentali dei possessori di Bitcoin a lungo e a breve termine.

Secondo l’analisi, i titolari del BTC a lungo termine sono rimasti, mentre quelli a breve termine stanno vendendo. Inoltre, sembra che i titolari a lungo termine abbiano acquistato i BTC venduti da quelli a breve termine.

I titolari a lungo termine stanno approfittando delle oscillazioni del valore per acquistare altri Bitcoin. L'indicatore MVRV, rimasto al di sotto di due, indica che i titolari a lungo termine non hanno fretta di incassare.

I trader si interessano a Bitcoin ETF e Bitcoin Minetrix

La recente crescita del Bitcoin ha portato gli investitori a puntare su Bitcoin ETF e Bitcoin Minetrix.

Entrambi i progetti puntano a sfruttare due eventi che potrebbero far crescere il valore del Bitcoin nel 2024: l’halving e l’approvazione degli ETF Spot. Specifichiamo che non si tratta di criptovalute legate al Bitcoin.

Bitcoin Minetrix

L’halving ridurrà l’offerta di BTC sul mercato, aumentandone la domanda e il valore. Allo stesso modo, l’evento può aprire la strada a nuovi metodi per il mining, come lo Stake-To-Mine proposto da Bitcoin Minetrix.

Bitcoin Minetrix è un servizio di cloud mining che non prevede contratti vincolanti, basato sullo staking del token nativo BTCMTX.

Comprando e mettendo in stake il BTCMTX, gli utenti otterranno in cambio dei token ERC-20 non scambiabili. Questi token si potranno bruciare per generare hashrate sulla piattaforma di cloud mining di Bitcoin Minetrix e ricevere ricompense in BTC.

Grazie a questo sistema, gli utenti potranno unirsi al mining del Bitcoin senza le costose attrezzature o le conoscenze tecniche richieste.

Inoltre, i titolari del BTCMTX ne avranno la piena proprietà e potranno decidere liberamente quando metterlo in stake per il mining, venderlo o prelevarlo.

Al momento, la piattaforma di cloud mining non è ancora attiva, in quanto Bitcoin Minetrix si trova in fase di presale.

Il progetto ha raccolto circa 4,1 milioni di dollari con il BTCMTX venduto a 0,0117 dollari. Il team prevede di arrivare a 15 milioni, in modo da avere i fondi necessari per allestire il cloud mining e abilitare lo Stake-To-Mine.

Bitcoin ETF

Bitcoin ETF è un token creato per celebrare la possibile approvazione degli ETF Spot Bitcoin. A differenza di Bitcoin Minetrix, al momento il BTCETF non presenta alcuna utilità. Il progetto infatti, si basa su un meccanismo di burning diviso per cinque milestone.

Ogni milestone prevede il burning di 105.000.000 BTCETF, ovvero il 5% dei 525.000.000 BTCETF dedicati al burning, pari al 25% dell’offerta totale di 2.100.000.000 BTCETF. Inoltre, il raggiungimento di un traguardo vedrà la tassa sulle vendite abbassarsi dell’1%.

Le milestone sono le seguenti:

Il volume di trading di BTCETF raggiunge 100 milioni di dollari

Viene approvato il primo ETF su Bitcoin negli Stati Uniti

Viene lanciato il primo ETF su Bitcoin negli Stati Uniti

Gli ETF su Bitcoin raggiungono il valore di 1 miliardo di dollari

Il Bitcoin supera i 100.000 dollari di valore

L’obiettivo di Bitcoin ETF è di ridurre gradualmente l’offerta di BTCETF in circolazione, per aumentare la domanda e permettere al token di crescere insieme al Bitcoin.

La presale del progetto ha raccolto più di 950.000 dollari, con il BTCETF venduto a 0,0054 dollari. Gli investitori possono fare stake dei BTCETF acquistati, per ricevere ricompense in base al calcolo tra lo staking pool e l’APY, attualmente al 262%.

Le ricompense per lo staking verranno erogate al ritmo di 119 BTCETF per blocco Ethereum, nell’arco di cinque anni.

