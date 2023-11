Il nuovo esecutivo slovacco ferma l’invio di armi all’Ucraina

Da poco più di tre settimane a Bratislava si è istallato un esecutivo guidato da Robert Fico, premier per la quarta volta. La coalizione adesso al potere riunisce sia partiti di sinistra che nazionalisti ed è costituita dallo SMER, la formazione del primo ministro, e dai partiti alleati Hlas ed SNS. In campagna elettorale avevano promesso di bloccare gli aiuti militari che la Slovacchia ha finora concesso con generosità all’Ucraina. Detto fatto: l’ennesimo pacchetto preparato dal precedente governo è stato già cancellato da quello attuale. Il nuovo governo vuole infatti dare priorità alle questioni interne e al benessere nazionale. Sul piano internazionale, oggi Bratislava è diventare piuttosto critica verso Bruxelles e intende riaprire al dialogo con Mosca. Al tempo stesso, come precisa il ministro degli Esteri Juraj Blanár, fermare gli aiuti militari per l’Ucraina non significa che saranno negati aquelli umanitari. E ha pure specificato che Bratislava non toccherà le relazioni commerciali fra le aziende private slovacche e quelle ucraine. Come riferisce il sito Strumenti Politici, il premier Fico ha messo in guardia l’Unione Europea dal continuare a finanziare in abbondanza - e magari anche ad ammettere come membro - quello che lui chiama “uno dei Paesi più corrotti del mondo”, cioè l’Ucraina. Oggi la Slovacchia vuole garanzie su come saranno spesi i soldi europei in favore di Kiev: anzi chiede che vengano utilizzati anche per migliorare le infrastrutture frontaliere che ha con l’Ucraina e che le aziende slovacche siano agevolate in tal senso. Il segretario generale della NATO non ha voluto rilasciare commenti specifici sulla decisione del governo di Bratislava, ma ha invitato gli Stati membri dell’Alleanza a non interrompere il flusso di armi e aiuti militari a Kiev perché, dice, è nel loro stesso interesse.