Appuntamenti nella Granda per questo fine settimana di novembre

Fiere e manifestazioni

Si terrà il 18 e il 19 novembre a Caraglio la ventesima edizione di “Aj a Caraj”, l’evento dedicato all’aglio che sarà abbinato alla terza edizione della Sagra della Bagna Cauda, due giorni all’insegna dei prodotti locali e dell’artigianato. Ad aprire il programma, sabato 18 alle 20, ci sarà la cena con fujot di bagna cauda, verdure e dolce presso il Pellerin di piazza Cavour, seguita da intrattenimento musicale. Domenica 19 il “clou” dell’evento, con il pranzo, sempre a base di bagna cauda, con primo turno alle 11.30 e secondo turno alle 13.30. Dalle 9 alle 18, inoltre, mostra mercato di prodotti locali e artigianato, insieme ai mercatini dei bambini, in via Roma e nelle piazze del centro. Dalle 14 alle 17 la castagnata della Proloco, dalle 14.30 in piazza Cavour balli occitani con Daniela Mandrile. Info: www.insiemepercaraglio.it

A Villanova Mondovì appuntamento con la Fiera nazionale “BEE - Sapori di Montagna”.

Sabato 18 l’inaugurazione ufficiale si svolgerà sotto la tensostruttura di piazza Filippi alle 15 con la prima visione in anteprima nazionale de “I Pastori della Balma”. Seguiranno un momento conviviale con un buffet di prodotti tradizionali con prenotazione obbligatoria.

La giornata di sabato si chiuderà con “Aperibee”, nuovo format che prevede la possibilità di mangiare e bere sia seduti sia in piedi. Il tutto sarà accompagnato dal blues live dei “Freaky Tuesday” e dalla musica proposta da dj CJ. Domenica sarà il giorno clou della fiera con la presenza di molte razze ovicaprine, produttori ed espositori, e tante novità per grandi e piccoli. Sicuramente interessante lo “Sheep Dog”, una nuova proposta che farà vivere l’emozione della movimentazione di un gregge di ovini da parte di cani pastore. A seguire un laboratorio sul tema, dedicato a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 13 anni con prenotazione obbligatoria. Alle 11, sulla stessa piazza, si andrà alla scoperta dell’agriturismo “Lo Puy”. Nel pomeriggio, alle 16, in Piazza Filippi, sarà attivato un laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni sul mondo delle api e del miele. Alle 16.30 in piazza Rimembranza ci sarà un momento dedicato alla degustazione con formaggi abbinati ai vini di “The Green Experience”. Finale con il concerto dei Sixties Graffiti in piazza Filippi alle 17.

A Trinità è tutto pronto per la Fiera Dij Pocio e Dij Bigat che si terrà dal 18 al 26 novembre. Sabato 18 alle 19.30 nella palestra comunale sono in programma la cena al bollito e la serata giovani a cura della pro loco Trinità2014; domenica 19 aspettando la fiera: “I 90 anni della Cassa di Risparmio di Fossano filiale di Trinità”, alle 11.30 inaugurazione del salone coperto in frazione Savella e aperitivo. Info: www.comune.trinita.cn.it

A Narzole appuntamento con la Fiera Napoleonica. Sabato 18 si partirà con la fiera zootecnica: dalle 8 gli allevatori esporranno i loro migliori capi di bestiame; si darà anche il via al concorso delle vetrine Napoleoniche e al “Napoleonquiz”. Per tutta la giornata si susseguiranno laboratori didattici per bambini. Nel pomeriggio ci saranno le premiazioni dei migliori disegni del concorso scolastico “Most-Uva” e, verso la serata, l’amministrazione comunale consegnerà il premio “Napoleone d’oro”. Alla sera è in programma un nuovo appuntamento al PalaFiera dedicato al cibo e alla sua conoscenza: “Sette tagli per sette salse” sarà una cena a base di bollito misto accompagnata da salse della tradizione capitanate dalla cögnà.

Domenica 19, per tutta la giornata il grande mercato, con al centro i nostri prodotti contadini, si snoderà per le vie del paese, proponendo esposizioni, esibizioni della falconeria e spettacoli itineranti della Banda Filarmonica di Narzole, mentre nel PalaFiera, oltre agli stand, si potrà osservare un rettilario di specie autoctone e ci si potrà divertire con i balli occitani proposti da “Narzole20” insieme al gruppo: “Balacanta”. Dal mattino si potranno gustare trippa, torta della fiera e caffè napoleonico nel padiglione fieristico; nel pomeriggio caldarroste e vin brulè preparati dagli Alpini. Durante la fiera sono state allestite tre mostre diverse per generi e argomenti. Per tutta la manifestazione, presso il PalaFiera, sarà attivo un servizio di bar. Info e programma completo: www.narzole.net

Ad Alba prosegue anche questo fine settimana la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Nel Cortile della Maddalena, dalle 9.30 alle 19.30 apriranno il Mercato Mondiale del Tartufo e gli stand di Alba Qualità. Nel padiglione sono in programma i cooking show. Sul fronte enogastronomico, ritornano gli appuntamenti dell’Analisi Sensoriale del Tartufo, del Wine Tasting Experience e dell’Atelier della Pasta Fresca. Il mercato della Terra Slow Food si terrà in piazza Pertinace sabato dalle 9 alle 13 e domenica dalle 9 alle 20. Alba Truffle Bimbi, lo spazio dedicato al gioco educativo e alla cultura dell’ambiente, sarà allestito nel Palazzo Mostre e Congressi.

Nel centro storico della Città (Piazza Risorgimento) sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno si terrà il Villaggio dei creatori d’eccellenza di Confartigianato Cuneo, mentre sabato alle 11.00 all’interno del Mercato Mondiale del Tartufo bianco d’Alba si terrà il “Tartufo Reale”, il riconoscimento che Reale Mutua consegna ogni anno al miglior tartufo cavato dalle colline di Langhe, Roero e Monferrato. Info ed altri eventi correlati alla Fiera: www.fieradeltartufo.org

Anche a novembre le cantine di Langa e Roero apriranno le loro porte ai visitatori. Cerca le cantine aperte su: https://langhe.net

In programma domenica 19 la passeggiata gourmet “Roddi e la sua Langa”, passeggiata gourmet con partenza e arrivo dal castello di Roddi, con esclusiva degustazione di uovo e tartufo bianco abbinato a calice di Barolo. È un percorso ad anello tra i bellissimi vigneti, noccioleti e antichi boschi di querce, con passaggio a Verduno per godere dell’incantevole panorama a 360 gradi sulle colline delle Langhe. Info: https://creatoridieccellenza.it

A Vezza d’Alba ritorna la Fiera nazionale del tartufo bianco e dei vini del Roero con un programma ricco di incontri culturali, spettacoli, mostre, divertimento e degustazioni.

Sabato 18: alle 10 ci sarà l’inaugurazione “Sentiero 10 chiesette”, percorso trekking con pranzo al sacco. Sempre dalla 10 è in programma il Tour del Tartufo di Vezza in e-bike con accompagnatori cicloturistici della Regione Piemonte. Dalle 11 apriranno una mostra fotografica e una di pittura. Domenica 19 dalle 8 presso il campo sportivo ci sarà la gara di mantrailing, alle 11 il raduno di auto d’epoca, dalle 13 il “Mercatino del Baratto e del Dono”, alle 14 la Pantalera storica, dalle 14

“Porte aperte…officina musicale” e alle 16.30 nella Sala Belvedere: Dialogo sulle origini di Vezza e del Roero tra gli storici Baldassarre Molino e Silvano Valsania. Info: www.comune.vezzadalba.cn.it

Fino al 26 novembre appuntamento a Cervere, con la "Fiera del Porro di Cervere 2023".

La novità di quest’anno sarà il luogo: il PalaPorro non sarà più in piazza San Sebastiano, ma nella nuova piazza allestita in via IV Novembre, nei pressi degli impianti sportivi.

Ricco, come sempre, il programma: non solo appuntamenti enogastronomici, ma anche serate danzanti, eventi dedicati ai giovani, animazione per bambini, mostre, convegni e tanto altro ancora. Sabato 18 dalle 18 serata gastronomica senza prenotazione, a seguire serata danzante. Domenica 19 è prevista la mostra mercato del Porro e il mercatino di prodotti tipici in piazza San Sebastiano. Ci sarà una navetta per visitare le terre del porro. Il pranzo e la cena sono su prenotazione al Palaporro. In pomeriggio animazioni con Marick, visite e canti nel centro storico. In serata musica con Sonia De Castelli. Tutto il programma su: www.fieradelporrocervere.it

Dal 18 novembre al 17 dicembre Santa Claus trasferisce il suo quartier generale nel castello di Govone: elfi indaffarati alle prese con gli ultimi preparativi, musica e installazioni luminose animeranno le sale e il parco circostante per il Magico paese di Natale. Il parco e il belvedere del castello accoglieranno una stella cometa di ben 17 metri, la slitta con le renne, e la cornice per i selfie: le spettacolari installazioni tridimensionali animeranno un luogo incantato che vivrà anche con il calare del buio. Negli interni verrà allestita la casa di Santa Claus, con spettacoli, musica e animazione per un’atmosfera ispirata alla magia delle feste. Per i più piccoli sarà così possibile incontrare Santa Claus ed entrare a far parte della sua corte. L’inaugurazione del Magico Paese di Natale è prevista alle 17.45 di sabato 18 novembre con la tradizionale accensione delle luci all’esterno del castello. Biglietti e prenotazioni disponibili sul sito www.magicopaesedinatale.com

Sabato 18 novembre a Pian Munè di Paesana arriva: “Wood Discovery Game – un’avventura per tutta la famiglia". L’appuntamento è fissato alle 10 al rifugio Pian Munè, quello posizionato a pochi metri dall’ampio piazzale-parcheggio della stazione. È in programma un laboratorio all’interno del rifugio di esplorazione sensoriale e conoscitiva del bosco con indovinelli con indizi…Poi, pranzo al rifugio. Nel pomeriggio tutti alla ricerca nel bosco con gli indizi del mattino. Necessario avere scarpe comode o scarponcini da montagna. Info: www.pianmune.it

Nella cornice del castello dei Conti Roero a Monticello d’Alba, alla scoperta della storia del Parco romantico, in occasione della “Giornata nazionale degli alberi”. Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (ultima partenza ore 17.00), per ogni ora è previsto un percorso di visita guidata al Castello, con l'aiuto di una guida naturalistica per scoprire l’importanza della biodiversità. L’attività prevede una parte pratica di creazione di bombe di semi per bambini. Alle 10.00 è prevista un’escursione guidata a cura dell’Associazione Terre Alte, con un percorso ad anello che toccherà, nel momento della pausa pranzo, il tiglio ottocentesco di fronte all’ingresso del maniero e alle ore 14.30 per un breve approfondimento aperto a tutti sugli Alberi Monumentali. La prenotazione consigliata potrà essere effettuata sul sito https://www.turismoinlanga.it/it/festa-dellalbero-al-castello-roero

Il Natale in Chiostro a Monastero di Dronero andrà in scena domenica 19 novembre con ingresso libero dalle 9 alle 19 dalla piazza fronte chiesa. Sono in programma il mercatino artigianale, musica antica e natalizia con il gruppo Faia, intrattenimento musicale a cura dell'IC Giolitti di Dronero, mostre di pittura, Mysticum opere di Silvano Marro, visite guidate al monastero a cura dei Volontari per l'arte. Info: www.facebook.com/chiostromonastero

Cultura, spettacoli e musica

A Cuneo ha preso inizio la venticinquesima edizione di Scrittorincittà, fino al 19 novembre, con il tema argento vivo: saranno giorni di festa per celebrare le nozze d’argento della manifestazione letteraria e della città, che da ormai venticinque anni si impegna a diffondere il valore del libro e della lettura, dai piccolissimi ai grandissimi, e che da sempre presta una cura particolare a bambine e bambini con un intero palinsesto dedicato a loro, parallelo al programma per adulti.

Il programma completo è disponibile sul sito: www.scrittorincitta.it

Un momento di condivisione, musica ed atmosfera, organizzato dall'associazione Anziani insieme e il comune di Treiso: sabato 18 novembre alle 21, nella cornice della chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta di Treiso, andrà in scena il concerto "Note d'autunno" con il coro Spiritual's Friends. Direttore Giuseppe Allione, al pianoforte Giancarlo Sacco. Il repertorio prevede canti spiritual, musica sacra, brani classici e moderni.

A Barolo sabato 18 novembre appuntamento alle 20.30 con “La parola fa uguali”, spettacolo teatrale sulla figura di Don Milani nel centenario della nascita. A cura del Teatro Caverna di Bergamo. L’evento si svolgerà presso Il Tempio dell’Enoturista Castello Falletti di Barolo. Ingresso libero. Info: www.comune.barolo.cn.it

A Staffarda, Revello, sabato 18 alle 21 è in calendario il concerto di Uto Ughi. Sette anni dopo, il Maestro Uto Ughi ritorna all’Abbazia di Staffarda con un concerto dal titolo nell’ambito del Festival “Uto Ughi per i giovani da La Santità Sconosciuta”, l’iniziativa per l’educazione musicale e il sostegno dei giovani talenti. “Il Fascino del Suono” è un connubio di musica e bellezza, con Uto Ughi, uno dei massimi esponenti della scuola violinista italiana e l’Orchestra I Virtuosi Italiani, nata nel 1989, una delle formazioni più attive e qualificate nel panorama musicale internazionale.

Prezzo: 25 euro Biglietti su Ticketone. Info: www.ordinemauriziano.it

Al Sociale di Alba nel fine settimana è in programma il festival “Un fisico bestiale” che nasce come vetrina internazionale di spettacoli di teatro fisico in tutte le sue declinazioni (clown, teatro gestuale, mimo, ecc.). Obiettivo del festival è mostrare spettacoli con nessuna, o limitata, interazione verbale che abbiano il potenziale di attrarre un pubblico di qualsiasi nazionalità, utilizzando il linguaggio del corpo come mezzo di comunicazione. Sabato 18 novembre alle 11 ci sarà l’incontro degli artisti, alle 16 “Piume”, alle 21 “Abattoir Blues”. Prevendite su www.ticket.it e presso il botteghino del Teatro. Info: www.fisicofestival.it e www.facebook.com/fisicofestival

La più strana delle meraviglie di Roberto Mercadini arriva a Zona Franca, stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero.

In scena il 18 novembre alle 21 al Teatro Civico di Busca lo spettacolo che vede protagonista Roberto Mercadini, autore edito da Rizzoli e ospite fisso del programma televisivo condotto da Geppi Cucciari su Rai 3. Sabato Mercadini porterà in scena “La più strana delle meraviglie - monologo da e su Shakespeare”, scritto e diretto dallo stesso Mercadini, prodotto da SILLABA e distribuito da Terry Chegia. Biglietti online su www.ticket.it e su www.santibriganti.it.

Per la rassegna magica Sim Sala Blink, il Circolo Magico Blink invita ad uno spettacolo davvero straordinario. Sabato 18 novembre, alle 21 arriverà al teatro Iris di Dronero “Circus”, varietà magico direttamente dall’Argentina con protagonisti Brando y Silvana, coppia di illusionisti premiati in tutto il mondo. Lo spettacolo "Circus" si chiama così per via dell'ambientazione dei personaggi e dei diversi numeri magici. Si tratta di un varietà magico adatto a tutta la famiglia, dove gli adulti si divertiranno come bambini e quest’ultimi vedranno come i loro sogni possano diventare realtà. Un’atmosfera incredibile caratterizzata da numeri unici, dai personaggi interpretati che hanno la sorprendente capacità di mescolare varie discipline artistiche, come la pantomima, il teatro, la musica e la giocoleria, insieme al filo conduttore: l'illusionismo!

Ingresso unico 12 euro. Info: https://blinkcircolomagico.it

A Saluzzo, per la rassegna Magda Groove, appuntamento al Teatro Magda Olivero, sabato 18 novembre alle 21 con Ghemon, uno dei più talentuosi e apprezzati artisti italiani. Partito dal mondo hip hop, negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo stile musicale, rendendolo unico e caratterizzante, mescolando soul, jazz, rap e cantautorato italiano. Ghemon, porterà sul palco saluzzese il suo nuovo progetto artistico, uno spettacolo intitolato “Una Cosetta Così” che racchiude stand-up comedy, teatro e musica. Lo spettacolo, scritto anche con l’aiuto di Carmine Del Grosso, vede sul palco Giuseppe Seccia alle tastiere e Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra. Biglietto è di 15 euro acquistabile al link: www.mailticket.it/manifestazione/FN37/ghemon

I biglietti per tutti i concerti sono disponibili online su Mailticket e sul sito www.cinemateatromagdaolivero.it e acquistabili anche con Carta Docente e 18App.

A Borgo San Dalmazzo, per la rassegna “Un sipario tra cielo e terra: grandi e piccini a teatro”.

Chiuderà la rassegna domenica 19 novembre alle 17.30 la Compagnia I Teatri Soffiati di Trento con lo spettacolo “Hansel und Gretel”, la fiaba classica dei fratelli Grimm trattata con sapienza e brillantezza, musica dal vivo, mistero e magia. Ingresso Intero 6,00 euro, Ridotto 5,00 euro sotto i 10 anni + enti convenzionati e gratuito sotto i tre anni. Non è prevista la prevendita. I biglietti saranno acquistabili in loco a partire da 60 minuti prima dello spettacolo direttamente presso l’Auditorium. Info: www.melarancio.com/un-sipario-tra-cielo-e-terra-borgo-san-dalmazzo

Alba music festival organizza “Classica”, i concerti della domenica mattina, sotto la direzione artistica di Giuseppe Nova, uno spazio di piacere e cultura dedicato agli amanti della musica classica, in uno dei periodi di maggior interesse e attrattiva dell’annualità albese. I concerti si svolgono tutte le domeniche mattina alle 11 fino al 26 novembre nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba. Per il penultimo appuntamento con la rassegna Classica, una grande interprete come la georgiana Elisso Bolkvadze, Artista UNESCO per la pace, in uno straordinario recital per pianoforte su musiche di Beethoven, Chopin e Prokofiev. Info: www.albamusicfestival.com

A Vicoforte sono prorogate fino al 26 novembre le visite alla cupola ellittica. Con elmetto e imbrago sarà possibile una salita di 60 metri fino alla sommità del Santuario di Vicoforte.

Magnificat è il nome dell’emozionante esperienza di visita, che permette di rivivere l’eccezionale storia del Santuario di Vicoforte, capolavoro del Barocco piemontese, e ammirare da vicino gli affreschi della sua maestosa cupola, la più grande al mondo di forma ellittica.

Un percorso coinvolgente, attraverso spazi mai aperti prima al pubblico, per scoprire gradino dopo gradino le tante curiosità del santuario, costruito a partire dalla fine del XVI secolo con l’idea di ospitare le tombe dei Savoia e oggi monitorato da sofisticate tecnologie di precisione.

Ad attendere i visitatori in cima, lo splendido panorama sulle Langhe e l’arco alpino che circonda questo straordinario monumento di fede e d’arte. Info: https://kalata.it/esperienza/santuario-di-vicoforte-magnificat-cupola-ellittica

A Busca apertura nel fine settimana a Casa Francotto dove è allestita la mostra “L’altra metà – la donna nell’arte” che raccoglie 120 opere di settanta artiste, dalla scuola di Artemisia Gentileschi fino alle contemporanee come Shirin Neshat e Marina Ambramovich. L’esposizione si snoda attraverso un percorso tutto al femminile che va dal Seicento ai giorni nostri.

Info: www.comune.busca.cn.it e https://casafrancotto.it

Al Filatoio di Caraglio fino a domenica 25 febbraio si può visitare la mostra “Inge Morath. L’occhio e l’anima”. Cent’anni fa nasceva Inge Morath, prima fotogiornalista donna nella storia dell’agenzia Magnum Photos. Il progetto espositivo conosce il suo sviluppo attraverso quindici sezioni tematiche che ripercorrono le principali esperienze di Inge Morath: si inizia con una serie di ritratti sulla fotogiornalista ad opera di diversi autori, tra cui Henri Cartier-Bresson, Yul Brynner e Phil Stern, per passare poi ai suoi esordi in occasione del suo viaggio a Venezia, dove sono nati la passione e il rapporto con la fotografia, ai reportage in Spagna, Italia, Iran, Francia, Messico, America, Russia e Cina. Viaggi che ha affrontato sempre con serietà, studiando la lingua, le tradizioni e la cultura di ogni regione dove si recava. Spazio poi alla serie Mask, figlia della collaborazione con l’illustratore Saul Steinberg, e ai ritratti dell’ultimo periodo della sua vita.