Arte e musica corale alla Fiera del porro di Cervere

Nell’ambito della prestigiosa fiera, da alcuni anni, grazie all’interessamento dell’associazione Volontari per l’Arte, sono state aperte le porte delle chiese del paese per offrire ai visitatori la possibilità di scoprire la storia cerverese, tra fede e pietà popolare.



Questa domenica, 19 novembre, la visita sarà arricchita dall’accompagnamento musicale, grazie alla partecipazione della Corale Valle Stura. Il cuore pulsante nel centro del paese sarà la musica, i canti e le visite alla scoperta delle bellezze artistiche custodite nei principali luoghi di culto.



L’appuntamento è fissato per le ore 15:30 di domenica 19 novembre, quando si inizierà con i canti popolari presso piazza Umberto I, sul sagrato della Confraternita di S.Croce, per poi entrare alla scoperta del gioiello barocco, in un clima raccolta e meditativo grazie ai canti religiosi proposti. Successivamente ci si sposterà nella Parrocchiale dedicata all’Assunzione di Maria.