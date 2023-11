Si alza il sipario sull’edizione 2023 di BEE a Villanova Mondovì [FOTO]

È stato il documentario “I pastori della Balma”, del regista Alessandro Ingaria, sindaco di Priero, a inaugurare ufficialmente l’edizione 2023 di BEE a Villanova Mondovì.



“Ringrazio tutti i presenti, le aziende e i prodotti che rendono possibile questa fiera, gli assessori Vinai e Candela che insieme agli uffici hanno lavorato in questi mesi per la realizzazione di questo evento - ha detto il sindaco di Villanova Mondovì, Roberto Murizasco - “Tutti gli sponsor e i sostenitori che ci hanno sostenuto. Ieri sera abbiamo avuto circa 150 partecipanti alla cena di apertura, dedicata alle eccellenze del territorio e ne siamo fieri.



In anteprima nazionale oggi presenteremo il lavoro del regista Alessandro Ingaria, dedicato ai pastori della Balma e alle valli monregalesi. Per domani sono attesi allevatori e produttori locali che saranno con i loro prodotti e animali saranno veri protagonisti.”



A portare il saluto della regione Piemonte Paolo Bongioanni, che ha confermato il finanziamento sul triennio ‘23-25 per il rifacimento del sedime del centro storico e il sostegno per i percorsi cicloturisrici, il consigliere Matteo Gagliasso e il consigliere Ivano Martinetti.



Presente anche Marco Perosino, già senatore e sindaco di Priocca. Per la Provincia è intervenuto il consigliere Pietro Danna, con i consiglieri Marco Bailo e Simona Giaccardi.



A portare il saluto di Fondazione CRC, il presidente Ezio Raviola intervenuto con le consigliere Giuliana Turco e Daniela Bosia.



“Qui mi trovo a casa - ha detto Beppe Carlevaris, presidente di Visit Piemonte DMO - a Londra il 28-29 presenteremo proprio i formaggi di montagna, proprio per promuovere il nostro territorio.”



“BEE è uno degli oltre cento eventi dell’autunno con gusto della nostra provincia - ha commentato il vice presidente dell’ATL del Cuneese Rocco Pulitanò.



In rappresentanza dei tanti sindaci presidenti e dell’Unione Montana Mondolè è intervenuto il presidente e sindaco di Frabosa Sottana, Adriano Bertolino.



“Il più grande applauso lo dedicherei ad allevatori e produttori - ha ricordato per Coldiretti Cuneo il direttore Fabiano Porcu - “e vi invito all’evento che anche quest’anno proporremo per la giornata di domani, domenica 19 novembre, alle ore 16.30 nella struttura coperta in piazza della Rimembranza”.



A chiudere gli interventi il direttore di ARAP Tiziano Valperga.



La giornata si chiuderà con “Aperibee” per gustare in compagnia le proposte di “TOC 19 56” e “Chalet Il Rosso” in abbinamento ai vini di “Non solo Wine”, alla birra villanovese di “Alabuna” e i cocktail di “1786 – Betty and the diners”.

Il tutto sarà accompagnato dal blues live dei “Freaky Tuesday” (giovane duo composto da Marcello e Veronica) e dalla musica proposta da dj CJ.

Domani, domenica 19 novembre dalle 8.30 al via la rassegna zootecnica in piazza della Rimembranza.

Alle 10 e alle 14.30 "Sheep dog", dimostrazione che vedrà cani da pastore impegnati nella conduzione di un gregge in piazza Rimembranza.

Contestualmente all'evento, alle 10.30 e alle 15, si svolgerà un laboratorio dedicato ai ragazzi (8-13 anni) che permetterà loro di entrare a contatto e interagire con gli animali.

Nella stessa piazza alle 11 appuntamento con l’agriturismo “Lo Puy”, una emergente realtà agricola e produttiva della valle Maira.

Alle 16 in piazza Filippi il laboratorio “Una montagna di miele” proposto dall’azienda agricola Matteo Fenoglio per avvicinare i ragazzi al mondo delle api e del miele.

In contemporanea, in piazza Rimembranza, si svolgerà “DEGUSTABEE”, degustazione guidata di formaggi abbinati al mondo del vino curata da Campagna Amica di Coldiretti con protagonisti formaggi che nascono da “agricoltura eroica” e vini della “The Green Experience”, un progetto che prevede delle produzioni nel rispetto dei pratiche agronomiche e metodi di lotta integrati e sostenibili cura del paesaggio e del territorio.

A chiudere la manifestazione il concerto dei “Sixties Graffiti” in programma alle 17 nella tensostruttura riscaldata di piazza Filippi.

Per tutta la domenica sarà possibile accedere all'area ristoro coperta allestita in piazza Filippi.