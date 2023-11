La Corale “Le tre valli” animerà la messa nella chiesa di San Bernardino

Per la Corale saluzzese Le Tre Valli – afferma il direttore Fausto Castelli - novembre è sempre periodo di preparazione per l’avvento musicale e ripasso dei canti natalizi della tradizione piemontese e popolare italiana.

Con i primi freddi, coristi e familiari si ritroveranno per onorare la Santa Patrona dei Musicisti: Santa Cecilia. "Quest’anno si resta a Saluzzo e per chi ci vuole ascoltare animeremo la Santa Messa delle 11, domenica 26 novembre presso la Chiesa parrocchiale di San Bernardino, in via Matteo Olivero.

Festeggeremo i successi dei 12 mesi trascorsi e progetteremo i percorsi associativi per il 2024 durante il pranzo sociale che si terrà all’Interno 2".

Tra le anticipazione l’esibizione con un coro giovanile di Savigliano venerdì 22 dicembre nella chiesa di Maria Ausiliatrice e un appuntamento di canti della tradizione natalizia, il 4 gennaio del prossimo anno, nella chiesa parrocchiale di Lagnasco.

La corale Le Tre Valli, presieduta attualmente da Carlo Secchi è nata nel 1969, denominandosi così in omaggio alle vallate alpine saluzzesi Po, Bronda, Infernotto. Dagli Anni ‘70 ad oggi ha svolto un’intensa attività concertistica con tournée sia in Italia che all’estero e vanta numerosi riconoscimenti.

Per ulteriori informazioni Fausto Castelli (direttore) 3392602501 – 0175249313 Carlo Secchi (presidente) 3393921180 www.coraleletrevalli.it info@coraleletrevalli.it