Hai la passione per la pittura, il disegno, la grafica e il linguaggio visivo? Allora il Liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo è la scuola adatta a te

Terminata la terza media è il momento di scegliere come proseguire gli studi. Tra licei, istituti tecnici e professionali l'offerta è ampia. Se hai la passione per la pittura e il disegno, oppure se ti piace la grafica, il design, l’architettura e il linguaggio visivo allora il Liceo Artistico Ego Bianchi è ciò che fa per te!