Volley A1F, Cuneo con Scandicci in una partita difficile. Primasso: "Dobbiamo giocare bene anche con queste squadre" (VIDEO)

Riparte dalla sfida a Scandicci la corsa della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo nel campionato di serie A1 Femminile, giunto alla sua ottava giornata.

Impegno che la squadra allenata da Massimo Bellano affronta domani, domenica 19 novembre alle 17, tra le mura amiche del Palasport di San Rocco Castagnaretta, che in questa stagione non ha ancora potuto festeggiare un successo di Signorile e compagne. Va detto che il calendario non ha aiutato le Gatte, che hanno dovuto affrontare temibili avversarie quali Conegliano e Novara. Ed ora tocca a Scandicci. Le tre formazioni, insieme con Milano formano il quartetto di aspiranti regine dell'intera stagione.

Le toscane sono fortissime, ma dal canto suo Cuneo ha davvero fame di vittoria per riscattare la deludente prova offerta nell'anticipo della settima giornata perso al tie break sabato scorso contro il fanalino di coda Trento

La Honda Olivero S.Bernardo arriva alla sfida con la Savino del Bene occupando la nona piazza della classifica, con 8 punti, frutto di tre vittorie e quattro sconfitte. Dall'altra parte della rete Scandicci è terza, con 5 successi e due battute d'arresto per un totale di 16 punti. Appena due sotto il tandem Conegliano-Novara che guida il plotone.

Come sempre, la Società dei presidenti Bianco e Mannini premia i fedeli supporters biancorossi. Stavolta saranno a disposizione 1500 biglietti a soli 5 euro messi a disposizione da Cuneo Granda Volley insieme con il Centro Commerciale Molo 844 di Vado Ligure.

