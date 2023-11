Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì domenica in campo. Attento Puma! L'Offanengo lo scorso anno ti ha rovinato il Natale

Nuovo turno casalingo per la Lpm Bam Mondovì, che domani alle 17 ospita la formazione cremasca della Trasporti Bressan Offanengo nell'ottava giornata di andata della regular season di A2 (gir. B). Non vogliamo rievocare brutti ricordi, ma le neroverdi dell'ex Francesca Trevisan, appena 11 mesi fa hanno rovinato il Natale del Puma.

Il 18 dicembre 2022, infatti, l'Offanengo si è presentato al PalaManera in una posizione di classifica piuttosto modesta, con soli 9 punti all'attivo, conquistati in 10 giornate di regular season. Partita dall'esito scontato contro la ben più organizzata e solida truppa di Solforati? Sulla carta si, sul campo decisamente no, visto che le lombarde si presero il lusso di demolire, in appena 80 minuti, tutte le certezze costruite dal Puma, finendo per servire su un piatto freddo, anzi ghiacciato, uno stupefacente 0-3.

Niente brutti presagi, sia ben chiaro, anche perchè venerdì 17 è già alle spalle, ma questo recente ricordo può servire da monito a prendere questo impegno e questo avversario con le dovute cautele. La Lpm vista domenica scorsa contro il San Giovanni in Marignano lascia ben sperare, ma occorre una crescita non solo collettiva e perchè no, anche individuale. Per essere competitivi, d'altronde, non si può riporre tutto il peso delle aspettative sull'estro di Clara Decortes.

Il morale delle pumine è buono e quella con l'Offanengo può rappresentare una gara che può cementificare le sicurezze delle singole e della squadra. Per Mondovì, inoltre, c'è ancora una possibilità di agganciare il treno della qualificazione alla Coppa Italia "Frecciarossa", che ricordiamo metterà in sfida le prime quattro classificate dei due gironi di A2 al termine del girone di andata della regular season. Ma per prenderlo quel treno occorrerà vincere contro Offanengo e Lecco e nel contempo sperare in un passo falso del San Giovanni in Marignano.

In tutta sincerità, però, in questo momento i 3 punti a nostro avviso servono soprattutto per incrementare la classifica in vista di un possibile passaggio alla Pool Promozione. L'Offanengo ad oggi ha conquistato solo 4 punti ed è reduce da 4 sconfitte consecutive. Tra le giocatrici più insidiose nella squadra di coach Giorgio Bolzoni ci sono l'opposto Giorgia Sironi, e la banda brasiliana Tamara Abila De Paula, oltre ovviamente alla capitana Francesca Trevisan, grande ex dell'incontro.

Arbitri designati per questa gara sono Antonio Licchelli e Rachela Pristerà. Ricordiamo che il match sarà trasmetto in diretta streaming gratuita sul sito internet volleyballworld.com, previa registrazione. Al PalaManera di Mondovì il fischio d'inizio è fissato per domenica alle 17.