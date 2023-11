Volley maschile A3: Savigliano pronto per la sfida contro Cagliari, fischio d'inizio alle 15.30

Dopo una latitanza durata due settimane, ricche però di soddisfazioni e punti, il Monge-Gerbaudo Savigliano ritorna finalmente tra le mura amiche del PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore. Avversario di turno per la settima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca in programma oggi, sabato 18 novembre, sarà il Cus Cagliari, in un match che si disputerà in un orario insolito. Non, infatti, le tradizionali 20.30, bensì le 15.30, così da agevolare la trasferta dei sardi.

L’avversario. Sesti in classifica a quota 9, al pari di Pallavolo Motta, quinto, e Belluno Volley, settimo, i biancorossi rappresentano la seconda freccia del contingente isolano impegnato nel Girone Bianco. La prima è il Sarlux Sarroch, affrontato nel secondo weekend di novembre da capitan Dutto e compagni. La compagine che si identifica nel Centro Universitario Sportivo cagliaritano può vantare una rosa di assoluto valore, con tanti giocatori d’esperienza guidati da coach Simone Ammendola. Tra gli altri, spiccano i nomi di due stranieri: lo schiacciatore polacco Slawomir Busch, alla prima esperienza italiana dopo un importante percorso in madrepatria, e soprattutto il palleggiatore classe ’86 Martin Alberto Kindgard, che i biancoblu piemontesi conoscono bene, avendolo affrontato lo scorso anno quando vestiva la maglia di Macerata, e che vanta una carriera ormai ventennale, condita tra le altre anche da alcune annate in Serie A1. Reduce dal ko nello scontro al vertice contro il Gabbiano Mantova, Cagliari ha uno score attuale di tre vittorie e due sconfitte.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I ragazzi di coach Lorenzo Simeon arrivano al match d’alta classifica in fiducia, dopo aver raccolto cinque punti sui sei disponibili nelle due trasferte consecutive disputate. Il vice-allenatore Matteo Brignone, però, mette in guardia i suoi: “Quest’anno abbiamo già avuto modo di constatare che non esistono partite facili. Sabato affronteremo una squadra di valore, che ha perso contro Mantova, forse la squadra più in forma in questo momento della stagione, dimostrando però di sapersela giocare ad altissimi livelli. Servirà una prestazione di grande intensità”.

I precedenti. Come già accaduto contro Sarroch, per il Monge-Gerbaudo sarà una prima volta anche contro il Cus Cagliari, essendo la prima stagione in cui si misura con compagini sarde. Non è una prima volta, però, per un’isolana al PalaSanGiorgio. Lo scorso anno, infatti, i piemontesi ospitarono i siciliani di Catania, nella gara-2 dei quarti di finale promozione.

I biglietti. Fino alle ore 14.30 di sabato 18 novembre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Gamma Chimica Brugherio sulla piattaforma Liveticket.it. in alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.

Un biglietto fortunato. Tra le novità per la stagione 2023/24, il Volley Savigliano lancia quella dell’estrazione del biglietto omaggio. Al termine di ogni gara casalinga, infatti, verrà estratto il numero di uno dei posti a sedere e il fortunato possessore di quel numero otterrà così l’ingresso gratuito per la successiva gara al PalaSanGiorgio. Insomma, un’occasione in più per non mancare.