Giulia Cecchettin, Selvaggia Lucarelli: "Il finale già lo conoscevamo"

(Adnkronos) - "Il finale già lo conoscevamo". Poche parole con cui Selvaggia Lucarelli commenta con una Storia su Instagram oggi il ritrovamento del cadavere della 22enne Giulia Cecchettin, trovato al lago di Barcis in un canalone tra il bacino idrico e Piancavallo. "Non ho scritto una riga per questo", spiega la giornalista. Giulia Cecchettin era scomparsa da sabato scorso insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta, oggi la tragica scoperta.