Giornata mondiale degli alberi: "Che ogni albero piantato sia dedicato a Giulia"

Una notizia che ha addolorato l'Italia intera, quella della morte di Giulia Cecchettin. Abbiamo tutti seguito con apprensione le ricerche, ascoltato gli appelli della famiglia, sperando fino all'ultimo in un epilogo diverso.

Le sue immagini, in questi lunghi giorni, hanno riempito i media.

Tra queste, la foto in cui abbraccia un albero. Ed è proprio da questa immagine che Fare Ambiente, Movimento Ecologista Europeo, sezione Piemonte, ha lanciato una proposta a ridosso del 21 novembre, data in cui si celebra la "Giornata nazionale degli alberi".

Un evento che coinvolge ogni anno tante amministrazioni e tanti studenti, anche nella nostra provincia.

"In vista di un’altra importante giornata, il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ancora scossi dall’ultimo tragico femminicidio, ogni albero che verrà piantato dall’associazione sarà dedicato a Giulia. Come associazione, invitiamo ed auspichiamo che tale nostra iniziativa venga portata avanti anche da altri, un piccolo gesto che vuole dare una grande sensibilizzazione ad un problema ancora troppo presente nella società odierna come il femminicidio. Ciao Giulia". Così Gian Carlo Locarni coordinatore regionale Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo Piemonte.