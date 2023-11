24 e 25 novembre: con Forgia la sicurezza è di casa. Due giorni da non perdere

Forgia rappresenta da più di venticinque anni il riferimento obbligato per chi cerca porte e serramenti di alta qualità a Saluzzo e in tutta la Granda. Lo showroom, situato a Saluzzo in via Circonvallazione 11/H, non è soltanto una esposizione che presenta un’offerta completa di porte, portoni, finestre e arredamento da esterno, ma nel tempo è diventato anche sede di eventi che coprono ogni tema dell’abitare contemporaneo, dal grado di comfort generale alle ultime tendenze in fatto di materiali e design.

Ma quando si parla di casa, uno dei pensieri più importanti per chi deve scegliere i propri serramenti riguarda la sicurezza: porte e finestre non sono tutte uguali ed è possibile aumentare il grado di sicurezza delle proprie abitazioni adeguandole a standard più elevati di protezione.

Il primo appuntamento sarà per venerdì 24 novembre alle ore 18.00 nella sede Forgia in Via Circonvallazione 11/h a Saluzzo, dove ANAP CONFARTIGIANATO - CUNEO, CARABINIERI E POLIZIA DI STATO terranno una conferenza su Informazioni e consigli per evitare truffe ed effrazioni domestiche.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, ma è importante prenotare il proprio posto a sedere, telefonando al n° 0175 249484, o inviando una mail a info@forgia.com.

Sabato 25 novembre Forgia apre le porte del suo show room per un’intera giornata di OPEN DAY, alla scoperta di prodotti mirati in particolare alla sicurezza.

Verrà presentato quello che i tecnici chiamano “pacchetto sicurezza RC3”, cioè il grado di sicurezza del serramento secondo una scala presa come standard a livello internazionale e sarà allo stesso tempo l’occasione di verificare direttamente il grado di sicurezza dei propri serramenti e, nel caso, di aumentarne l’efficacia.

Nel pomeriggio caldarroste e Vin Brulè per tutti!

L’evento coprirà l’intera giornata: la partecipazione è libera e gratuita e per l'occasione tutti i prodotti mirati ad aumentare la SICUREZZA potranno essere acquistati con uno

sconto del 30%

In entrambe le occasioni, Forgia aprirà il suo laboratorio, dove simulerà prove di scasso sui serramenti, a cura di “ladri professionisti”, muniti di ogni tipo di attrezzatura.

Vi aspettiamo numerosi, ad entrambi gli appuntamenti!

Forgia - Via Circonvallazione 11/h - Saluzzo (CN) - www.forgia.com