Foraggio per bestiame, l’importanza della qualità

Il foraggio per bestiame è l’insieme di materie organiche e non che servono da alimentazione per gli animali allevati. Viene generalmente prodotto in larga parte dagli scarti della coltivazione ma non è escluso che possa derivare anche dai residui delle industrie agrarie o di altro tipo. Oggi, molto di più rispetto al passato, quando si parla di foraggio di bestiame si affronta il tema della qualità che è diventata centrale. Lo stato di benessere degli animali allevati infatti riveste un ruolo di primo piano ed è argomento all’ordine del giorno: ecco perché, molto di più rispetto anche solo a una quindicina di anni fa, il foraggio per bestiame deve garantire anche qualità dei suoi ingredienti, essere equilibrato dal punto di vista nutrizionale e concorrere dunque allo stato di salute del capo di allevamento. Mangiare sano, così come vale per gli umani, è il primo passo da fare per vivere una vita in salute e benessere anche per gli animali. Ecco perché oggi l’allevatore punta molto sulla produzione di un foraggio per bestiame completo e in grado di garantire un preciso apporto nutritivo agli animali. Non si bada dunque a spese, quando si affronta il tema dell’alimentazione per il bestiame, perché anche se alcuni tipi di foraggio di scarsa qualità possono magari garantire risparmio, l’allevatore sa che non potrebbe permettersi di “sbagliare” tipo di alimentazione; le conseguenze sul bestiame sarebbero troppo negative.

Foraggio per bestiame: quali sono le erbe utilizzate

Sono numerose le erbe che concorrono alla produzione del foraggio stesso e ognuna è in grado di apportare sostanze importanti per il benessere del capo di allevamento. Ma quali sono lepiù utilizzate? Sicuramente l’ma ancheoltre chesono altre erbe da foraggio molto usate per il sostentamento degli animali. Ogni erba garantisce: spesso i foraggi sono un mix di queste erbe, garantendo così un’alimentazione variegata e di grande qualità. Quando si produce foraggio per bestiame, dunque, l’allevatore terrà presente l’importanza della qualità. Per ottenere un foraggio di qualità, però, sono molti gli aspetti da tenere in considerazione. Ad esempio il, per assicurarsi nel tempo coltivazioni di spessore; e ancora, il, di anno in anno, laddove possibile, sempre nell’ottica del benessere animale.