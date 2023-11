Al teatro Garelli di Mondovì in scena "La Corte dei Folli"

Sabato 18 novembre 2023 presso il Teatro Garelli di Villanova Mondovì è andata in scena la rappresentazione teatrale della Compagnia “la Corte dei Folli” di Fossano che ha offerto in forma completamente gratuita lo spettacolo “Nel nome del Padre” di Luigi Lunari, interpreti Pinuccio Bellone (Aldo) e Cristina Viglietta (Rosemary). 79^ replica. Spettacolo VINCITORE DEL 32° Festival Nazionale MASCHERA D’ORO di Vicenza e del Premio FABER Teatro

È la storia di una donna e un uomo che si ritrovano in una sorta di limbo, un “non-luogo e “non-tempo” che i due sono costretti a condividere con l’intento di liberarsi dal proprio drammatico passato per adire ad una meritata pace interna. Rosemary e Aldo, realmente esistiti, provengono da due mondi opposti e sono figli di due famosi uomini politici, di contrapposte posizioni ideologiche, che hanno segnato la storia.

Viene lasciata al pubblico l’identificazione dei due personaggi.

La Corte dei Folli che si definisce “piccola compagnia amatoriale” ha dimostrato con la propria straordinaria bravura che non è necessario spendere un patrimonio in nomi altisonanti; infatti, gli amatori già li identificano come protagonisti del teatro nel futuro. Lo spettacolo è stato organizzato dall’Inner Wheel Club di Mondovì e l’intero ricavato verrà devoluto al reparto Pediatrico dell’Ospedale di Mondovì.