Il concerto CORO’NARIA al monastero di San Biagio: raccolta fondi per Casa do Menor

Nella bellissima cornice della chiesa del Monastero di San Biagio, sotto gli affreschi del 1400, prenderanno il volo le armonie che CoroNaria porta in dono per Casa do Menor.

CoroNaria è nato nel 2019 su iniziativa del parroco di San Rocco Castagnaretta, e da un coro parrocchiale è diventato una corale vera e propria, un ensemble vocale indipendente composto da non professionisti appassionati che si esibiscono in pezzi pop-gospel e raccolgono fondi per la Scuola Materna Coniugi Autretti.

Il CoroNaria trasforma i successi di grandi artisti come Elton John, Queen, Ed Sheeran e John Lennon in coinvolgenti versioni pop-gospel. Non per presunzione, ma per passione, trasmettendo emozioni al pubblico.Dagli Spiritual al Pop, un viaggio nella musica: Rosanna – Toto, Don't stop me now – Queen, Imagine- J. Lennon, New York New York, Singin In The Rain, Amazing Grace, Joyful Joyful, e molte altri pezzi famosi della tradizione spiritual, gospel e rock.

Ingresso gratuito. Le offerte raccolte saranno devolute a Casa do Menor Italia per i progetti in Brasile, Guinea-Bissau e Italia. Sarà anche l’occasione per poter acquistare i prodotti del Natale Solidale di Casa do Menor: panettoni, pandori, cosmetici, birre e miele.