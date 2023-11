In piazzetta Aido a Bra nuove panchine per diffondere la cultura del dono

Si è svolta venerdì 17 novembre 2023 l’inaugurazione dell’ampliamento dell’area dedicata al “dono” in un contesto “green”, il Parco Sportivo Atleti Azzurri d’Italia di Viale Madonna Fiori.

Ricco e nutrito il parterre della autorità presenti. Parole significative e di elogio son state proferite in particolare dal Presidente AIDO Piemonte Valter Mione che ha voluto festeggiare a Bra proprio in questa data i 50 anni di AIDO Piemonte e della Sezione Provinciale di Torino. Anche il Sindaco Fogliato ha evidenziato l'importanza di un'iniziativa che rende merito al concetto "+ Sport + Vita" utile occasione per rimanere in forma nell'ambito della tutela della vita tanto cara ad AIDO.