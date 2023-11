Lions: la Fondazione Internazionale a sostegno delle emergenze umanitarie

Sei fra i club Lions della provincia di Cuneo appartenenti alla zona 1C del distretto 108Ia3, organizzano a Mondovì un concerto Gospel per raccogliere fondi che tramite la Fondazione Lions saranno destinati alle emergenze umanitarie in tutto il mondo.



Come riferisce Sergio Zavattero, presidente della zona 1C, “l’evento, che si terrà a Mondovì il 25 novembre presso la chiesa di San Filippo, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a coinvolgere le comunità locali ed è un’occasione per unire le forze di sei club nella lotta contro le crisi umanitarie e sanitarie che affliggono molte parti del mondo. Ringrazio i Lions club di Busca, Carrù-Dogliani, Cuneo, Fossano, Saluzzo-Savigliano e Scarnafigi che hanno creduto e sostenuto questa iniziativa, gli sponsors, i Padri Filippini per la concessione del loro meraviglioso complesso e la città di Mondovì per la concessione del patrocinio. Tutti i proventi del concerto saranno destinati a progetti umanitari e sanitari internazionali gestiti dalla Fondazione Lions. In un mondo in cui le sfide globali richiedono un impegno collettivo, eventi come questo mostrano il potere dell’unione per fare del bene.”

La Fondazione Lions Clubs International (LCIF) risale al 1968 e da allora ha assegnato più di 19.000 contributi per un totale di oltre 1,2 miliardi USD, migliorando la salute e il benessere, rafforzando le comunità e sostenendo i bisognosi a livello locale e globale.