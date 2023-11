Calcio Serie D: 14^giornata, pareggi per Alba e Bra (VIDEO)

Disputata la 14^giornata sui campi del girone A di Serie D.

Pareggi per Alba e Bra, rispettivamente contro Fezzanese in casa e Lavagnese in trasferta, in entrambi i casi per 1-1.

La squadra di Viassi porta a casa un punto dopo essere passata in svantaggio (Fiori al 14'). Poi gol del pari di Perego (21') e calcio di rigore sbagliato da Galvagno (73'). Guarda il video.

Bomber Musso a segno per il Bra prima del gol di Berardi nella ripresa: 1-1 dei giallorossi in casa della Lavagnese.

I RISULTATI DELLA 14^GIORNATA

Alba-Fezzanese 1-1

Chieri-Ligorna 0-0

Chisola-Vado 1-0

Derthona-Asti 0-1

Gozzano-Borgosesia 1-0

Lavagnese-Bra 1-1

Pinerolo-Albenga 0-2

Pont Donnaz-Ticino 0-0

Sanremese-Varese 1-1

Vogherese-Alcione 1-0

CLASSIFICA: Alcione, Albenga, Chisola 28, Asti 26, Ticino 25, Varese, Vogherese, Bra 20, Derthona, Vado, Fezzanese 19, Ligorna 17, Gozzano 16, Lavagnese 15, Sanremese, Chieri 14, Pinerolo, Borgosesia 13, Alba 12, Pont Donnaz 9