Festa e pranzo sociale per gli ex dipendenti della Burgo di Verzuolo

Una giornata all’insegna dell’amicizia e di tanti, tanti ricordi ha fatto da cornice alla rimpatriata degli ex dipendenti della cartiera Burgo di Verzuolo (oggi Smurfit Kappa) che si sono ritrovati ieri 18 novembre per il tradizionale pranzo sociale.

La giornata è stata arricchita dalla visita al castello di Verzuolo, di cui si dice ormai prossimo il totale recupero, impreziosita dalle notizie storiche dell’ex dipendente Burgo Riccardo Baldi noto ed apprezzato appassionato di storia locale che ha fatto anche da cicerone accompagnando i colleghi alla scoperta delle bellezze dell’antico maniero posto sulla collina del paese.

Sempre a corredo del momento culinario resta da segnalare l’interessante Mostra Fotografica storica allestita all’interno di Palazzo Drago in cui il già citato Baldi ha esposto veri e propri cimeli fotografici storici riguardanti la vita della Burgo (dalla visita del Re Vittorio Emanuele III alla Cartiera e del principe Umberto II e una rarissima istantanea di Benito Mussolini accompagnato in visita dal fondatore Luigi Burgo) e di Verzuolo in generale.

“Siamo estremamente soddisfatti – dicono gli ex dipendenti che hanno organizzato la giornata – sia per la grande partecipazione da parte dei colleghi e soprattutto per quel grande clima di vera amicizia e condivisione che ha caratterizzato la giornata festiva. Un grato ringraziamento va all’amico Riccardo Baldi che con grande passione e competenza ha accompagnato i presenti nella visita al Castello e per l’interessante Mostra fotografica, ma anche all’ex direttore della Cartiera Roland Heiss e all’ex capo del personale Paolo Mattei che anche quest’anno non hanno voluto mancare all’appuntamento. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno”.

Resta da segnalare infine l’omaggio floreale offerto alle tre rappresentanti del gentil sesso presenti e la bellissima poesia in lingua piemontese dedicata alla giornata festiva recitata e scritta dal costigliolese Luciano Inaudi, vero cantore e poeta della lingua locale.