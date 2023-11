L’artista braidese Riccardo Testa protagonista al premio fondazione Amedeo Modigliani

L’arte braidese di nuovo in grande spolvero. Il pittore Riccardo Testa è stato selezionato come finalista per il premio fondazione Amedeo Modigliani 2023. Questo premio, giunto alla 2ª edizione, è uno dei più prestigiosi riconoscimenti per gli artisti emergenti a livello internazionale.

Per la cronaca, sono stati poi premiati i vincitori per le diverse categorie con Adriano Segarelli che si è imposto nella sezione pittura. Essere tra i finalisti è stato comunque un onore per Riccardo Testa che non ha vinto, ma ha convinto la giuria composta da critici d’arte, curatori e rappresentanti delle principali istituzioni artistiche internazionali.

Tutti hanno avuto parole di elogio, come si legge sul diploma rilasciato all’artista: «Vogliamo ringraziarla per la sua importante partecipazione e dirle che la sua opera è stata scelta attentamente, dopo una lunga e accurata selezione. Pertanto, la invitiamo a perseverare nel suo lavoro, che sarà preso in considerazione per altre iniziative che la Fondazione sta organizzando per alcuni eventi Internazionali. Questo al fine di onorare la finalità oggettiva del premio che è quella di promuovere gli artisti che partecipano alla Fondazione».

Il premio fondazione Amedeo Modigliani è stato istituito per celebrare l’eredità artistica di Amedeo Modigliani e per promuovere la creatività e l’innovazione nel campo dell’arte contemporanea.

Il lavoro presentato dal pittore braidese per questo premio s’intitola “Maddalena addolorata” e sarà in video esposizione durante la premiazione che avverrà il prossimo 29 novembre presso la sede della Fondazione Modigliani, a Roma.