Volley A1F. Cuneo-Scandicci 1-3, Massimo Bellano: "Primo set senza mordente, poi però siamo cresciuti. Contento per Anna Adelusi" (VIDEO)

Non può essere contento Massimo Bellano, quando la tua squadra perde è impossibile, ma parzialmente soddisfatto sì. Contento per come le ragazze hanno tenuto la testa sulla partita, iniziata molto male ma proseguita in crescendo.

È proprio sull'approccio al match che l'allenatore ha qualcosa da ridire: "Ci era già successo con Trento, anche oggi siamo entrati in gara non concentrati. Il primo set è stato con poco mordente, una partenza lenta, ma poi un po' alla volta abbiamo inquadrato meglio le situazioni di gioco e ordinato muro e difesa. Qualche rammarico nel quarto set, dove abbiamo perso tre o quattro palloni sanguinosi in difesa".

Il coach elogia la prestazione di Anna Adelusi: "Sono molto contento per lei. Brava all'inizio a sfruttare una marcatura non strettissima da parte loro,, ma anche dopo è stata brava"