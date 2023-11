Volley A2/F: Puma affannato ma vincente! Per la Lpm Bam Mondovì vittoria al cardiopalma contro l'Offanengo per 3-2

Ormai è chiaro: al Puma piacciono le montagne russe. Dopo la bellissima vittoria ottenuta domenica scorsa contro il San Giovanni in Marignano (3-0), le pumine hanno faticato le proverbiali sette camicie per avere la meglio del fanalino di coda del Trasporti Bressan Offanengo. Alla fine il Puma è riuscito a ottenere la vittoria al tie-break, al termine di una prestazione che rappresenta di certo uno, anzi due passi indietro rispetto la gara precedente.

Un match sempre equilibrato e caratterizzato da continui tentativi di fuga e agganci di entrambe le formazioni. Partita che ha deluso dal punto di vista tecnico, visto che le due squadre sicuramente hanno commesso un'infinità di errori. Nella formazione ospite, che ha lottato con tutte le proprie forze, da segnalare la buona prova della brasiliana Tamara Abila De Paula, autrice di 16 punti, così come quelle di Nicole Modesti (13) e dell'ex pumina Francesca Trevisan (20).

Nelle padrone di casa, invece, da apprezzare la partita di Kristin Lux (18), che dopo una partenza in affanno, ha contribuito fattivamente alla conquista della vittoria. Bene anche Alice Farina (14), per il resto prove pressoché poco sufficienti, o quasi, vedasi i 20 punti di Decortes in una serata non eccezionale. Grazie a questi due punti, tuttavia, per la Lpm resta ancora una flebile speranza di qualificarsi alla Coppa Italia, ma per le ragazze di Gazzotti servirà vincere da tre punti a Lecco e sperare che il San Giovanni in Marignano non conquisti neppure un punto nel match casalingo contro il Costa Volpino.

PRIMO SET: parte bene l'Offanengo, incisiva con Sironi. Ospiti sullo 0-2. Un paio di imprecisioni anche per le cremasche e punteggio che torna in parità. Il Puma alza la guardia e conquista un break, 6-3. Reagisce l'Offanengo, che sfrutta la fragilità in ricezione di Laura Grigolo per ritrovare la parità sul 7-7. Break della Trasporti Bressan, avanti 11-13. La Lpm non sta a guardare e mette a segno tre punti di fila. Ace di Trevisan e ospiti sul 15-16. Il primo time-out arriva sul 17-19, a richiesta di coach Gazzotti. Si torna sul 20-20. Il tempo di assistere alla conclusione vincente di Clara Decortes e coach Bolzoni chiama il time-out. Entrano in campo Lapini e Lux, ma il Puma continua a fare fatica. Nuovo time-out sul 23-23. Arriva il set-point in favore dell'Offanengo. Prima però il gioco si ferma per il time-out chiesto da Gazzotti. Si torna in campo e la formazione ospite trova il punto per chiudere sul 23-25.

SECONDO SET: coach Gazzotti riparte con Marengo al posto di Decortes. La ripartenza delle pumine è buona e la Lpm si porta sul 4-1. Break per le rossoblù, che dopo il pallonetto di Kristin Lux vanno a condurre 11-8. Rapido controbreak per Offanengo. Si torna in parità sul 12-12. Le pumine continuano a commettere un'infinità di errori e la formazione ospite scappa via sul 12-14. La Lpm continua a lottare e ritrova la parità sul 15-15. Buon momento per le padrone di casa, che mettono la freccia e vanno sul 17-15. Time-out chiesto da coach Bolzoni. Si rientra in campo e arriva l'ace di Kristin Lux. Offanengo non molla e dopo il colpo vincente di Giorgia Sironi le due squadre sono nuovamente in parità sul 19-19. Rientra Clara Decortes. L'opposto monregalese si fa subito sentire, piazzando il punto del 22-20. Nuovo time-out. Il Puma si complica la vita e sul 23-22 coach Gazzotti preferisce mettere le cose in chiaro chiamando il time-out. Si torna a giocare e l'ace di Alice Farina chiude il set sul 25-22.

TERZO SET: partono forte le ospiti, avanti 1-3. Ace di Trevisan con la complicità del nastro e Offanengo sul 2-5. La brasiliana De Paula si fa sentire sottorete e la Trasporti Bressan tenta la fuga sul 5-9. Il Puma reagisce e piazza un break di quattro punti che vale la parità. Ace di Nicole Modesti e Offanengo a +2. Le due lunghezze di vantaggio restano sul 15-17 e coach Gazzotti chiama il time-out. Si torna in parità sul 18-18 e questa volta è coach Bolzoni a fermare il gioco. La mossa sembra quella giusta, visto che le ospiti vanno sul 18-20. Ancora tanti errori per il Puma e sul 20-22 coach Gazzotti non può fare altro che chiamare il time-out. Lux spreca la palla della parità e per Offanengo arrivano due set-ball sul 22-24. Set chiuso? Per niente! La Lpm reagisce e piazza quattro punti di fila, anche grazie a due ace consecutivi di Kristin Lux, il primo dei quali fortemente contestato dalla panchina cremasca, che si becca il giallo. Sta di fatto che la Lpm riesce a portare a casa il set per 26-24.

QUARTO SET: avvio equilibrato e squadre sul 2-2. Fast vincente di Chiara Riparbelli e pumine sul 6-5. Break per Offanengo, che dopo il mani out di Martinelli va a condurre sull'8-10. Si torna in parità sul 10-10. Si continua a lottare punto a punto. Squadre sul 16-16. Controsorpasso Offanengo, avanti 17-19. Time-out chiesto da coach Gazzotti. Si torna in parità sul 21-21 e questa volta è coach Bolzoni a chiamare il time-out. Le cremasche tornano avanti di due lunghezze e coach Gazzotti, sul 21-23, chiama il time-out. Arrivano tre set-ball per le ospiti sul 21-24. Le pumine annullano le prime due chance e coach Bolzoni ferma il gioco chiamando il time-out. Al terzo tentativo arriva la stoccata vincente di De Paula per il definitivo 23-25. Si va al tie-break.

TIE-BREAK: Offanengo porta a casa il primo punto. Break Lpm e punteggio sul 5-2. Time-out per coach Bolzoni. Si torna in campo e le cremasche accorciano le distanze. Si va al cambio campo con le pumine avanti 8-6. Lpm imprecisa e squadre sull'8-8. Ace di Modesti e ospiti in vantaggio. Time-out di coach Gazzotti sul 9-10. Trasporti Bressan sul 10-12. Il Puma non molla e dopo l'ace di Alice Farina ritrova la parità sul 12-12. Arriva un match-ball per le padrone di casa e Clara Decortes non si lascia scappare l'occasione per mettere a terra il punto del 15-13.

LPM BAM MONDOVI'-TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-2 (23-25; 25-22; 26-24; 23-25; 15-13)

Lpm Bam Mondovì: Allasia, Lux 18, Marengo 2, Coulibaly 4, Lapini, Farina 14, Pizzolato, Grigolo 12, Riparbelli 14, Tellone, Decortes 20, Manig. Allenatore: Marco Gazzotti; 2° All. Claudio Basso

Trasporti Bressan Offanengo: Bridi 3, Pelloni, D'Este, Martinelli 7, Modesti 13, Compagnin, Sironi 14, Cantaluppi, Trevisan 20, Tajè 9, Tommasini, De Paula 16, Sassolini. All. Giorgio Bolzoni; 2° All. Fabio Collina

Arbitri: 1° Antonio Licchelli; 2° Rachela Pristerà