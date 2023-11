Ballando, Selvaggia Lucarelli e il "velo pietoso" su Teo Mamuccari

(Adnkronos) -

"C'è da stendere un velo pietoso". Selvaggia Lucarelli, a notte fonda, archivia l'episodio che l'ha coinvolta con Teo Mamuccari a Ballando con le stelle. Tra la giurata e il concorrente, nelle precedenti puntate del programma di Raiuno, non sono mancati i botta e risposta accesi. Nella puntata del 18 novembre, la situazione è degenerata con uno scontro alimentato dalle parole del comico. Lucarelli ha incassato il colpo, scegliendo alla fine di rimanere il silenzio davanti alle parole dell'interlocutore. La giurata ha ottenuto la solidarietà di Alberto Matano, Rossella Erra e Wanda Nara, che ha avuto parole di conforto per la giurata dopo lo scontro. Mamuccari, alla fine del segmento, si è scusato per il comportamento tenuto.

"Stendiamo non un velo ma un sipario pietoso", dice Lucarelli su Instagram. "Ne approfitto per ringraziare Alberto Matano, Rosella Erra (chi l'avrebbe mai detto!) e Wanda Nara. E' stata molto carina, ha pensato al mio stato d'animo 3 secondi prima di cominciare a ballare. Persino Carolyn (Smith, ndr) l'ha trovata una cosa sorprendente".