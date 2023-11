Volley maschile A3: Savigliano cade al tie-break contro il Cus Cagliari

Il Monge-Gerbaudo Savigliano, ancora privo di Auke Van de Kamp, cede in cinque set contro il Cus Cagliari, al termine di una partita combattutissima, valida come settima giornata del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca.

La cronaca del match

Nell’insolito orario delle 15.30, coach Simeon lancia dall’inizio Brugiafreddo e la prova dello schiacciatore è ancora una volta positiva. Gli ospiti puntano forte sugli attacchi di Calarco e Busch, con Kindgard che giostra bene i suoi.Ne escono cinque set molto combattuti: Cagliari vince il primo e il terzo, Savigliano bene il secondo e ha il merito di restare in partita nel quarto, annullare i match point ospiti e vincere 29-27. Come da previsioni, anche il quinto è all’ultima palla: Savigliano scappa, ha anche un match point, ma alla fine il servizio di Busch fa pendere l’ago della bilancia dal lato cagliaritano.

MVP è comunque premiato Luca Rossato, autore di 32 punti, ben 13 in più di Calarco (19), secondo miglior realizzatore dell’incontro e migliore per i suoi. I due punti, però, vanno a Cagliari, che riscatta così il ko di Mantova.

I sestetti iniziali Coach Simeon propone la consueta diagonale Pistolesi-Rossato e conferma Dutto e Rainero al centro. In banda, invece, con Galaverna c’è Brugiafreddo, complici le condizioni non ottimali di Van de Kamp. Liberi alternati Gallo e Rabbia. Ammendola risponde con la regia esperta di Kindgard, gli attacchi di Calarco, Busch e Marinelli. Ambrose e Menicali al centro, libero Vitali.

Primo set L’inizio è, come prevedibile, in grande equilibrio. Il primo strappo al match è degli ospiti, con Marinelli che in servizio mette in apprensione la ricezione piemontese. Un lungolinea out di Brugiafreddo costringe Simeon a fermare il gioco sul 7-11. Al rientro, però, una battuta gestita di Marinelli porta all’ace del +5 (7-12). Due punti consecutivi di Galaverna riportano Savigliano sul -3 (11-14). I biancorossi riprendono margine con una grande diagonale di Calarco: 13-18 e nuovo time-out Simeon. Un gran muro di Busch su pipe di Galaverna indirizza il set: 16-22 per i sardi. Savigliano, però, non ci sta e rientra fino al -1 sul 21-22, costringendo Ammendola a giocare due time-out a stretto giro. Cagliari mantiene il minimo margine e con un ace di Busch su Pistolesi si prende il primo set: 22-25.

Secondo set Savigliano parte forte sul 3-0, poi sono due muri consecutivi di Dutto su Marinelli e Ambrose a portare i biancoblu sul 10-6. Cagliari si rifà sotto, ma un doppio attacco out di Calarco, il primo dei quali evidenziato dal video-check, riporta i piemontesi sul +4 (16-12). Brugiafreddo fa +5 sul 18-13 e Ammendola ferma il gioco. Sul 21-17 con Cagliari al servizio, time-out Savigliano. Ancora “Brugia” regala sei set-point ai suoi, ma Cagliari ne annulla tre. Ci pensa Galaverna a scacciare la paura: 25-21.

Terzo set Tocca nuovamente Cagliari partire meglio (4-8), Galaverna prova a rimettere in carreggiata i suoi (6-8), ma gli ospiti riprendono margine e poi avanzano: 10-17 e time-out Savigliano. Simeon si gioca anche la carta Quaranta per Rainero al centro. Il vantaggio isolano arriva anche a due cifre: 13-23 e strada spianata per il successo sul 16-25.

Quarto set Partono ancora meglio i biancorossi, ma il parziale è combattuto (8-10). Galaverna ritrova la parità sul 12-12 dopo una lunga rincorsa. È un lungo tira-e-molla, con Savigliano che recupera un nuovo -4 dal 16-20 e annulla due match-point per Cagliari. Si va ai vantaggi ed è una battaglia: i sardi hanno altri tre match-point, ma i piemontesi reggono e la prima volta che passano davanti chiudono impattano sul 29-27 con Rossato. Si va al quinto.

Tie-break. L’inerzia positiva consente a Savigliano di andare sul 3-1, ma Cagliari rientra. Si lotta punto a punto, con entrambe le panchine che si giocano strategicamente i time-out. È dei padroni di casa il primo match-point del tie-break, grazie a Rossato. Ammendola ferma il gioco e Busch mette a terra il 14-14. Si va ancora ai vantaggi. Sempre lui trova un grande ace, per il sorpasso degli ospiti, che chiudono subito i conti con Calarco.

Il post-partita. Come MVP dell’incontro con l’omaggio della maglia, offerta da Volley Sport Torino, e il cesto gastronomico, offerto dal negozio Delizie e Sapori di Caramagna Piemonte, è premiato Luca Rossato. Da segnalare, inoltre, una statistica di peso per Andrea Galaverna: per lui, 2000 punti in tutti i campionati di Serie A.

Monge-Gerbaudo Savigliano-Cus Cagliari 2-3

Parziali: 22-25, 25-21, 16-25, 29-27, 14-16

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 1, Rossato 32, Galaverna 17, Brugiafreddo 12, Dutto 9, Rainero, Gallo (L1), Rabbia (L2); Quaranta 2, Carlevaris, Calcagno, Turkaj. N.E. Van de Kamp. All. Simeon.

Cus Cagliari: Kindgard 1, Busch 16, Marinelli 17, Calarco 19, Ambrose 7, Menicali 11, Vitali (L1), Ammendola (L2); Enna, Muccione, Miselli 1, Durante 1. All. Ammendola.

Durata set: 30’, 29’, 25’, 40’, 21’